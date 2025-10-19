Bei den Fans, wo das "Oldschdod"-Herz im Hans-Walter-Wild-Stadion am leidenschaftlichsten schlägt, fühlt sich Fanbeauftragter Matthias Marchner am wohlsten. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Matthias Marchner: Im unermüdlichen Einsatz für die "Oldschdod"-Fans Dritter Teil der FuPa-Serie über die Fanbeauftragten der Regionalliga Bayern: diesmal mit Matthias Marchner von der SpVgg Bayreuth

Sein Herz schlägt gelb-schwarz – und das seit fast 20 Jahren. Die Rede ist jedoch nicht von einem aktiven Spieler, Trainer oder Funktionär der SpVgg Bayreuth. Sondern von Matthias Marchner, der seit August 2024 als Fanbeauftragter bei der „Oldschdod“ fungiert. Bei den Heimspielen im Hans-Walter-Wild-Stadion kümmert er sich unter anderem darum, rechtzeitig vor dem Spieltag mit dem jeweiligen Gäste-Fanbeauftragten in Kontakt zu treten. "Ich gebe ihm dann alle Infos durch, die die Anfahrtswege, Parkplätze, Tickets und vieles mehr betreffen", berichtet der 47-jährige Bayreuther, der hauptberuflich bei der Stadtverwaltung beschäftigt ist. Am Spieltag selbst ist er dann im gesamten Stadion als Ansprechpartner für alle Fans unterwegs – von den Stehplatz- bis zu den VIP-Gästen. "Bei Auswärtsspielen versuche ich ebenfalls, rechtzeitig alle Infos in puncto Vorverkauf, Anfahrt etc. an unsere Fans weiterzuleiten."

Matthias: Seit wann bist du Fan deines Regionalliga-Clubs? Und wie bist du dazu gekommen? Ich hab 2007/2008 damit begonnen, nahezu regelmäßig die Heimspiele der SpVgg zu besuchen. Zu der Zeit kickte die Oldschdod in der Bayernliga, damals die vierthöchste Spielklasse im deutschen Fußball. Später bin ich dann auch zu den Auswärtsspielen gefahren. Die Leidenschaft für den Verein hat ein guter Freund von mir entfacht. 2014 war ich dann als Ordner tätig, 2020 wurde ich zum Ordnungsdienstleiter bestellt.

Und wie bist du zum Fanbeauftragten geworden? Mein Vorgänger hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen, was grundsätzlich der Fall war. Und nach ein, zwei Gesprächen mit der Vereinsführung wurde ich schließlich zum neuen Fanbeauftragten bestimmt.

Läuft das ehrenamtlich? Gibt's dafür eine Art Aufwandsentschädigung? Ja, ehrenamtlich, mit einer kleinen Ehrenamtspauschale. Dabei bin ich während der Woche als Fanbeauftragter im Einsatz und dann vor allem am Wochenende im Stadion. Vor und nach einem Derby - wie zuletzt gegen die Kickers - bin ich natürlich immer a bissl mehr unterwegs.

Hat mehr oder weniger täglich mit der Spielvereinigung Bayreuth zu tun, sei's über die Sozialen Medien, Freundschaften oder Bekanntschaften: Oldschdod-Fanbeauftragter Matthias Marchner.

Siehst du dich als Bindeglied zwischen Fans und Vereinsführung? Ja, auf jeden Fall – hauptsächlich, um einen reibungslosen Ablauf und eine gute Kommunikation zwischen unseren Fans und dem Verein herzustellen, die dann im Fan-Dialog weiter vertieft wird. Bist du bei jedem Heimspiel mit dabei? Als Fanbeauftragter bin ich – toi toi toi – bislang bei jedem Heimspiel mit von der Partie gewesen. Bei Auswärtsspielen hat es leider nicht immer geklappt. Denn man hat ja auch seine Arbeit, Freunde und Familie außerhalb des Vereins. "Für uns war von da an klar: Wir steigen auf!" Von wo genau aus schaust du die Spiele? Zuhause hab ich keinen festen Platz, da lauf ich, wie erwähnt, häufiger mal durchs Stadion, um sichtbar zu sein für die Fans und deren Fragen. Auswärts steh' ich dann zumeist im Fanblock, gerne mit Trikot und Schal. Wie viele Spiele deines Vereins hast du schätzungsweise schon live gesehen? Und: Was

war das erinnerungswürdigste Spiel, bei dem du als Fan mit dabei warst? Puh, ich denke dass es mittlerweile mehr als 500 Begegnungen sein könnten – inklusive den Partien der zweiten Mannschaft und der Jugend-Teams. Das denkwürdigste Spiel fand im Aufstiegsjahr zur dritten Liga statt: am 29. April 2022 in Illertissen, mit zwei roten Karten und einem Elfmeter gegen uns, den die gegnerische Mannschaft verschossen hatte. Knapp 200 Fans aus Bayreuth waren mit dabei. Mein Lieblingsspieler Marcel Götz wurde in der 65. Minute brutal gefoult. Eine schwere Kapsel-Band-Verletzung im Knie war so gravierend, dass er in der Folge lange ausfiel und länger nicht zur Verfügung stand. Und dann schoss Tim Danhof in der 88. Minute per direktem Freistoß den 1:0-Siegtreffer. Für uns war von da an klar: Wir steigen auf! Das war Gänsehaut pur! Was macht die Fanszene deines Clubs aus deiner Sicht so besonders/ so einzigartig? Oder anders gefragt: Was unterscheidet sie von den anderen Regionalliga-Clubs?



Unsere Fanszene sticht immer wieder besonders hervor durch ausgefallene Choreos bei Heim- und Auswärtsspielen oder durch tolle Aktionen wie Spendensammlungen, etwa zugunsten der Bayreuther Tafel. Jung und Alt stehen gemeinsam zusammen und unterstützen gemeinschaftlich und bedingungslos unsere Mannschaft. Aber jede Fanszene hat natürlich ihre speziellen und einzigartigen Eigenschaften. Für mich persönlich ist logischerweise die Bayreuther Szene die beste.

Auch auswärts - so wie hier in Vilzing - unterstützen die Bayreuther Fans ihre Mannschaft tatkräftig mit Bannern, Fahnen und Gesängen. – Foto: MichaelOttSportfotografie

Wie hat sich die Fanszene bei deinem Club in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht

entwickelt? Haben sich die Dinge eher zum Positiven oder eher zum Negativen verändert? Sie hat sich absolut vergrößert! Der Aufstieg und das Drittliga-Jahr haben den Fans verdammt gutgetan. Früher hatte man am Spieltag in der Stadt immer wieder mal Leute im Oldschdod-Trikot gesehen. Mittlerweile ist dies fast schon zur Gewohnheit geworden – auch während der Woche, wenn kein Spiel stattfindet. Das ist einfach toll, erfreulich und mega-positiv! Hat das Fan-Dasein noch denselben Charme wie vor 20, 30 Jahren? Ja, hat es, weil bei uns sämtliche Generationen zusammenarbeiten und die Mannschaft - wie seit Jahrzehnten - immer noch bedingungslos unterstützen. Stichwort Zuschauerzahlen: Wie viele sind bei den Heimspielen, wie viele bei Auswärtsspielen im Schnitt mit dabei? In dieser Saison sind wir in Sachen Zuschauerschnitt wieder unter den Top 5 der Liga: Mit rund 1.200 bei den Heimspielen ist das nach wie vor mega! Auswärts sind wir auch durchschnittlich mit 100 bis 150 Leuten weit vorne mit dabei. Treffen sich die Fans deines Clubs am Spieltag vor bzw. nach dem Spiel? Ja, es gibt das 'Altstadt-Kult', das ein Museum und gleichzeitig eine Fan-Kneipe ist. Aber es gibt die unterschiedlichsten Fan-Treffpunkte in Bayreuth, auf die ich nicht weiter eingehen möchte. Denn Treffpunkte sind meist interne Angelegenheiten – außer es findet ein Fan-Marsch statt. Dieser wird dann meist via Social Media bekanntgegeben. "Wären die Ultras nicht da, würde man sie vermissen" Stichwort Fanclubs: Wie viele gibt es aktuell bei deinem Verein? Wir haben momentan vier bis fünf Fanclubs. Ich bin in keinem Mitglied, aber die Zusammenarbeit mit diesen läuft recht gut. Doch auch hier möchte ich keine Namen nennen. Ich habe auf die Arbeit der Fanclubs ohnehin keinen Einfluss. Es herrscht ein guter und offener Austausch. Der Rest bleibt, wie gesagt, intern. Eine große Fan-Freundschaft besteht mit der SpVgg Greuther Fürth, die wir nun schon seit vielen Jahren pflegen. Pyro-Einsatz, Ausschreitungen und weitere Exzesse sind auch Teil von so mancher Regionalliga-Fanszene. Wie verhält es sich hier bei deinem Club? Und: Wie stehst du dazu? Es ist natürlich so, dass Pyro-Technik auch bei unseren Fans hin und wieder mal zum Einsatz kommt. Die Geldstrafen, die der Verein dafür von Verbandsseite auferlegt bekommt, sind hoch. Ich bin der Meinung, dass es im Stadion einen speziell ausgewiesenen Bereich geben sollte, in dem den Fans ein kontrolliertes Abbrennen ermöglicht wird. Direkt gefragt: Gibt es Ultras bei deinem Verein, die ein Problem darstellen? Wir haben Ultras in Bayreuth, klar. Aber die stellen aus meiner Sicht kein Problem dar. Ich denke: Wären die Ultras nicht da, würde man sie tausendprozentig vermissen. Welche Rolle spielen Alkohol und Drogen in der Bayreuther Fanszene? In Bayreuth gehört a Seidla Bier einfach zum Fußballspiel mit dazu (lacht).

Fanbeauftragter Matthias Marchner wünscht sich in Sachen Pyro-Technik "im Stadion einen speziell ausgewiesenen Bereich, in dem den Fans ein kontrolliertes Abbrennen ermöglicht wird." – Foto: Tobias Schätzlein