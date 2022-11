Matthias Lutz kehrt zurück nach Leusel Teaser GL GI/MR: +++ Matthias Lutz (32) spielt wieder in Leusel, aber nur für 90 Minuten und mit seinem neuen Club FSG Schröck in der Fußball-Gruppenliga. Der Ruhlkirchener freut sich auf die Partie +++

ALSFELD - Am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) empfängt die Spvgg. Leusel in der Fußball-Gruppenliga Gießen Marburg den Tabellenneunten FSV Schröck. Hierbei kommt es auch zum Wiedersehen mit Matthias Lutz, der von 2018 bis zum vergangenen Sommer im Aufgebot der Grün-Weißen stand, ehe er nach Schröck wechselte. Bereits in Kindheitstagen durchlief der heute 32-jährige Linksfuß das Jugendprogramm der Vogelsberger bis zur C-Jugend und hat entsprechend einen engen Bezug zur Sportvereinigung. Vor dem Aufeinandertreffen stand der in Ruhlkirchen wohnhafte Spielmacher, der in seiner Karriere auch schon in der Hessen- und Verbandsliga auflief, unserer Sportredaktion für ein kurzes Gespräch zur Verfügung. Matthias Lutz ist Fan des FC Bayern München und begeistert sich in seiner Freizeit auch abseits des Fußballfeldes für sportliche Betätigungen, etwa im Fitnessstudio oder beim Tennis.