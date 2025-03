Keine Fankluft, keine Fan-Utensilien, einfach ganz normale Fußballinteressierte sind auf der Buchbacher Heimtribüne zumeist zu finden. – Foto: Michael Buchholz

Matthias Kögel (TSV Buchbach): Fanbeauftragter ohne echte Fan-Szene Zweiter Teil der neuen FuPa-Serie über die Fanbeauftragten der Regionalliga Bayern mit Matthias Kögel vom TSV Buchbach Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Buchbach

Der Unterschied könnte größer nicht sein: Während Tanja Bartsch in ihrer Funktion als Fanbeauftragte bei den bis vor wenigen Jahren noch im Profi-Geschäft mitmischenden Würzburger Kickers (FuPa berichtete) nahezu täglich mit Fragen rund ums Fan-Dasein beschäftigt ist, gestaltet sich die Lage von Matthias Kögel etwas anders: Als Fanbeauftragter beim Regionalligisten TSV Buchbach darf er sich zwar auch um gewisse Angelegenheiten, die die Anhängerschaft betreffen, kümmern - jedoch längst nicht in dem Ausmaße, wie dies seine Kollegin aus der Großstadt macht. "Eigentlich hat man keine konkreten Aufgaben als Fanbeauftragter bei Buchbach", erzählt der 51-Jährige ohne Umschweife - und liefert die einleuchtende Begründung sogleich hinterher: "In Buchbach haben wir keine richtige Fan-Szene. Und auch keine Fans, die zu Auswärtsspielen fahren." Er selbst sieht sich vielmehr in der Rolle des Sicherheitsbeauftragten im Verein, der vor dem Spiel am Sicherheitsgespräch mit Polizeibeamten, Schiedsrichtern und den gegnerischen Fanbeauftragten teilnimmt.

"Das Spiel hat mich so fasziniert" Matthias Kögel ist seit 2013, wie er es nennt, „richtiger Fan“ des TSV Buchbach. Per Zufall hatte er damals in der Zeitung gelesen, dass die Zweite Mannschaft des großen FC Bayern München in der neu gegründeten Regionalliga Bayern am Wochenende in Buchbach gastiert. Er zögerte nicht lange und besorgte für sich und seinen Arbeitskollegen zwei Karten.

Die SMR-Arena in dem 3.400-Einwohner-Ort im Landkreis Mühldorf am Inn war freilich restlos ausverkauft. Die Begegnung endete 3:0 für die "kleinen Roten" – doch der TSV-Virus hatte ihn befallen. Die Leidenschaft für den 1930 gegründeten Verein war entfacht. „Das Spiel hat mich so fasziniert, dass ich mir gleich mehrere Vorrunden-Partien live angeschaut hab'. Für die komplette Rückrunde der zweiten Saison habe ich mir eine Jahreskarte geholt.“

TSV-Buchbach-Fan -und Funktionär durch und durch: Matthias Kögel, der eigenen Angaben zufolge seit mehr als zehn Jahren bei fast jeder Partie seiner Mannschaft – genauso wie bei den Spielen der U23 und etlichen Begegnungen der Jugendmannschaften – mit dabei war.

In der Folge kam Matthias Kögel auch immer mehr ins Gespräch mit den Ordnern sowie weiteren Vereinsvertretern. „Zur Rückrunde hat man mich dann gefragt, ob ich als Ordner dabei sein möchte.“ Auch hier hat er nicht lange gezögert – und gehört seitdem zum Team, das an der Seitenlinie und abseits des Spielfelds für Recht und Ordnung sorgt. Als Fanbeauftragter ist der beruflich als Serviceberater in der Reifenbranche tätige Oberbayer seit Juli 2017 aktiv – wie bei so vielen in dieser Position ehrenamtlich. Seine Aufgabe ist selbstverständlich nicht vergleichbar mit der seiner Kollegen in Burghausen, Schweinfurt oder Augsburg. Ganz einfach deshalb, „weil wir hier in Buchbach keine Fanszene haben“, sagt Matthias nüchtern und ergänzt: "Dafür ist der Ort einfach zu klein." "Die gibt es bei uns Gott sei Dank nicht" Mit Leib und Seele ist der 51-Jährige, der nicht nur Fanbeauftragter, sondern mittlerweile auch Leiter des Ordnungsdienstes und Hauptverantwortlicher für den Kassenbereich an den jeweiligen Spieltagen in der SMR-Arena ist, dennoch bei jedem Heimspiel dabei. Genauso bei den Auswärtsbegegnungen. In TSV-Fan-Montur, so wie sich's gehört. „Vor jeder Partie gibt es ein Sicherheitsgespräch, an dem ich teilnehme.“ Die Zuschauerzahl bewegt sich bei Heimspielen des Regionalligisten zwischen 500 und 1.200 - je nachdem, welche Gastmannschaft gerade antritt. „Auswärts sind - je nach Spielstätte - zwischen zehn und 300 Zuschauer von uns am Start“, berichtet der in Haag in Oberbayern beheimatete Kögel. Am Spieltag treffen sich vor und nach dem Begegnung die Anhänger meist im Vereinsheim („Weißbierhütte“), wo über das aktuelle Vereinsgeschehen und die Situation der Mannschaft gefachsimpelt wird.

Wenn der Gegner - so wie hier im September 2024 - Wacker Burghausen heißt, dann sind die Ränge in der SMR-Arena gut gefüllt. – Foto: Michael Buchholz

Einen echten Buchbach-Fanclub gibt es bislang noch nicht. Auch keine Fan-Freundschaften, wie man sie aus der Bundesliga kennt. Und mit „Ultras“ hat der 51-Jährige sowieso nichts zu tun. „Die gibt es bei uns Gott sei Dank nicht“, sagt er und schmunzelt. Allein schon wegen des Einsatzes von Pyrotechnik hält er nicht viel von denjenigen Fans, die ihre Clubs meist auf recht extreme Art und Weise anfeuern. "Wie die Champions-League des Amateur-Fußballs" „Bengalos finde ich gefährlich“, hat Kögel, der nebenbei auch Anhänger des FC Bayern und der SpVgg Unterhaching ist, eine klare Meinung zu diesem Thema. „Das stört mich total und ich kann nur noch den Kopf schütteln, wenn ich so etwas sehe. Wenn die Ultras die Pyrotechnik in die großen Stadien reinbringen, können wir normalen Fans fast nichts dagegen machen, leider.“ Mit Alkohol und Drogen gibt’s bei den Buchbacher-Fans keine Probleme, wie der Fanbeauftragte berichtet. Ebenso wenig mit rechtsradikalen Ansichten, wie dies in größeren Stadien immer wieder mal der Fall ist. Die weiblichen Anhänger könnten mehr sein, wenn es nach Kögel geht. Doch er ist zuversichtlich, dass sich deren Anteil unter den TSV-Fans künftig weiter erhöhen wird. Für die gehandicapten Supporter ist jedenfalls gut gesorgt: „Sie können jederzeit zu den Spielen kommen, wir haben Behindertenparkplätze und auch behindertengerechte Toiletten.“

Am 16. November vergangenen Jahres sorgten die Schweinfurter Fans für ordentlich Stimmung im Buchbacher Gästeblock - diese Partie zählte als Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. – Foto: Michael Buchholz