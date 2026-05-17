Matthias Kaminski übernimmt A-Jugend der SG von Florian Prechtl · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte SG Rosenberg

Erfahrung und Synergien für die Jugend: Matthias Kaminski übernimmt die A-Jugend der SG Traßlberg/Poppenricht/Rosenberg. Die SG stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Matthias Kaminski wechselt ein bekanntes Gesicht des regionalen Fußballs an die Seitenlinie der A-Junioren. Der erfahrene Coach kommt vom ASV Haselmühl und soll eine entscheidende Brücke zum Herrenbereich schlagen.

Eng verzahnt mit den Herren: Das neue Konzept

Die Verantwortlichen freuen sich über diesen Coup. Kaminski, der aus dem Raum Nürnberg stammt, hat sich in der Region bereits einen echten Namen gemacht. Seine Qualität und Routine unterstrich er unter anderem bei seinen Stationen beim SV Inter Bergsteig Amberg, der DJK Ammerthal II und dem ASV Haselmühl – dieses fundierte Wissen soll nun den ältesten Nachwuchskickern zugutekommen. Die Verpflichtung ist Teil eines strategischen Gesamtkonzepts: Um den Übergang in den Seniorenreife zu erleichtern, trainiert die A-Jugend ab sofort parallel zur ersten Herrenmannschaft.