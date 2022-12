Matthias Janßen verstärkt den Vorstand des SuS Kalkar Im kommenden Jahr wird der Verein einen neuen Vorsitzenden benötigen.

Der SuS Kalkar wird 2023 einen neuen Vorsitzenden wählen müssen. Der derzeitige Klubchef Marco van de Löcht will sich dann nicht mehr zur Wahl stellen. Das bekräftigte er jetzt bei der Mitgliederversammlung. Der Vorsitzende hält auch an seiner Entscheidung fest, weil ihn die Entwicklung im Seniorenfußball enttäuscht habe.

Der SuS musste seine Mannschaft im Sommer aus der Kreisliga B zurückziehen und schaffte es auch nicht, für die C-Liga ein Neuner-Team auf die Beine zu stellen, weil es nicht mehr genug Kicker im Klub gab. Ein Grund dafür war, dass Spieler und Trainer Zusagen nicht eingehalten haben. Jetzt bildet der SuS eine Spiel-Gemeinschaft mit der SV Bedburg-Hau. Matthias Janßen, der bei der Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, soll nun dabei helfen, dass im Seniorenfußball wieder erfolgreichere Zeiten für den SuS anbrechen.

Marco van de Löcht hob in seinem Bericht positiv hervor, dass der SuS Kalkar einige Vorhaben auf seiner Anlage umgesetzt habe. Er mahnte die „Aufstellung einer städtischen Bedarfsplanung“ und „die Schaffung zeitgemäßer Sportanlagen“ an. Hier sehe er die Stadt Kalkar am Ende aller Kommunen im Kreis. Bekanntlich hat keiner der Fußball-Klubs der Stadt einen Kunstrasenplatz – im Gegensatz zu vielen Vereinen in der Umgebung.