Matthias Hertweck wird neuer Trainer des SV Buch

Der SV Buch hat die Trainerposition für die kommende Saison besetzt. Wie der Bezirksligst informierte, wird Matthias Hertweck die erste Mannschaft zur neuen Runde übernehmen. Der 34-Jährige wird die Nachfolge von Daniel Pietzke antreten, der sein Engagement nach dieser Spielzeit und dann fünf Amtsjahren beim SV Buch beenden wird.

Hertweck ist derzeit noch Coach des A-Kreisligisten FC Bergalingen. Nachdem er die Mannschaft im Sommer 2021 übernommen hatte, führte er sie auf Anhieb zur Meisterschaft in der Kreisliga B und zurück in die A-Klasse. In der Ost-Staffel haben sich die Bergalinger in der oberen Tabellenhälfte etabliert.