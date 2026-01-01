Matthias Hertweck verlässt den FC Bergalingen im Sommer

Seit 2021 beim FC Bergalingen: Matthias Hertweck | Foto: Rosaria Vogt

Der FC Bergalingen muss sich zur neuen Saison 2026/27 einen neuen Trainer suchen. Wie der Vorsitzende Martin Schmid berichtet, habe Matthias Hertweck dem Verein mitgeteilt, dass es nach fünf Jahren an der Zeit sei, neue Wege zu gehen. Der 34-Jährige aus Höchenschwand war im Sommer 2021 zum damaligen B-Kreisligisten gekommen und feierte schon ein Jahr später die Rückkehr in die Kreisliga A. Hier etablierte sich das Team, feierte in der vergangenen Saison mit 50 Punkten die beste Bilanz der Vereinsgeschichte. So überraschend wie im Sommer 2021 die Nachricht von der Verpflichtung Herwecks durch den FC Bergalingen in der Fußballszene einschlug, so überraschend kommt nun die Meldung, dass die erfolgreiche Liaison im Sommer enden wird. Martin Schmid betonte, dass der Verein mit Hertwecks Arbeit mehr wie zufrieden gewesen ist: „Für uns war Matthias ein Glücksfall. Wir lassen ihn nur sehr ungern ziehen.“ Matthias Hertweck sei von Anfang an mehr als „nur ein Trainer“ gewesen, freut er sich über das Engagement Hertwecks auf und neben dem Platz.

Matthias Hertweck lässt sich seine Zukunft offen: „Der Entschluss nach fünf Jahren aufzuhören ist zwar schon etwas länger in mir gereift, doch neue Ambitionen habe ich im Moment noch nicht.“ Er könne sich durchaus eine Pause vorstellen, aber auch einen anderen Verein mit ähnlichem Charakter wie beim FC Bergalingen.“ Nach fast fünf Jahren bei einem „sehr toll geführten Verein mit einer super Mannschaft“ sei es an der Zeit, sich neu zu orientieren:“ Wir geben in der Rückrunde nochmal richtig Gas und nehmen die Spitzenplätze ins Visier.“ Hertweck war in der Corona-Zeit zur Saison 2021/22 als Nachfolger von Isidoro Marchese vom SV Jestetten zum FC Bergalingen gekommen. Dort war er Co-Trainer von Michele Masi, mit dem er zwei Jahre zuvor zum FC Tiengen 08 gewechselt war. Masi hatte alsbald seinen Rücktritt erklärt und Hertweck löste ihn dann bis zum Abbruch des Spielbetriebs als Interimstrainer ab. Seine sportlichen Wurzeln hat Matthias Hertweck beim SV Häusern. Als Aktiver wechselte er 2012 dann zum SV Jestetten.