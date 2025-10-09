Matthias Hertweck: "Mein Ziel ist immer, das Maximale herauszuholen"

Der FC Bergalingen will sich in dieser Saison im Spitzenfeld der Kreisliga A, Staffel Ost, etablieren. Die bisherigen Ergebnisse sind zwar durchmischt, aber Trainer Matthias Hertweck ist zuversichtlich, dass sein Team ein Wörtchen um die Aufstiegsränge mitreden kann, wie er im Fupa-Kreisligatipp verrät.

BZ: Herr Hertweck, am Sonntag erwartet der FC Bergalingen eine Topmannschaft: Den SV Jestetten, der außer der Partie gegen Erzingen alles gewonnen hat. Wie bereiten Sie die Mannschaft vor?

Wegen meiner eigenen Vergangenheit mit dem SV Jestetten – als Spieler und als Cotrainer – weiß ich, welche Art von Fußball mein guter Freund Michele (Masi) spielen lässt. Jestetten ist zwar letztes Jahr sang- und klanglos aus der Bezirksliga abgestiegen, aber dadurch hat sich die Mannschaft auch verjüngen können. Wir müssen zusehen, dass wir das eigene Spiel durchbringen. Wir werden uns nicht hinten hineinstellen, sondern wollen den Fußball spielen, den wir seit Jahren praktizieren. Wir werden sicher auch ein Augenmerk auf die Defensive legen und versuchen, sie zu stabilisieren. Aber einen defensiven Ansatz zu suchen oder Angst vor großen Teams zu haben: Davon bin ich kein Freund. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.