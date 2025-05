Matthias Hagner trifft sich mit Stuttgarter 97er-Pokalhelden

Wetzlar. Matthias Hagner wirkt am Montag immer noch beseelt und begeistert. „Das war ein rundum gelungenes Fußball-Wochenende“, sagt der frühere Bundesliga-Profi nach seiner Reise zurück in die Vergangenheit. Eine Reise, die mit dem VfB Stuttgart im DFB-Pokal 1997 mit dem Cupgewinn endet. Mit dem damals 23-jährigen Jungspund zwischen Stars wie Giovane Elber, Krassimir Balakow und Fredi Bobic. Am zurückliegenden Wochenende steht das aktuelle Team der Schwaben im Endspiel von Berlin. Und die Helden von einst dürfen nach dem 4:2 gegen Arminia Bielefeld mitfeiern.