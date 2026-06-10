Matthias Groß hört bei Schierstein 08 auf - die Gründe

Matthias Groß hört als Trainer beim FSV Schierstein auf. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

WIESBADEN. Diese Entscheidung kam für Außenstehende überraschend: Matthias „Matze“ Groß, Trainer des FSV Schierstein 08, wird nicht - wie ursprünglich vorgesehen - über das Saisonende hinaus weitermachen.

„Meine enge Verbundenheit und meine Verantwortung gegenüber der Mannschaft und dem Verein hat mich zu dieser Entscheidung geführt“, erklärt der 41-Jährige. Nach vier Jahren bei den Hafenstädtern, findet der Coach, sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen. „Nach der historischen Saison 2024 mit dem Meistertitel der ersten Mannschaft in der A-Liga und dem Aufstieg der zweiten Mannschaft in der B-Liga haben wir in den letzten beiden Saisons mit beiden Mannschaften den Klassenerhalt erreicht. Das ist nicht selbstverständlich für den FSV Schierstein 08 und hat enorm viel Energie und Kraft gekostet“, führt Groß weiter aus.

Manchmal brauche es dann eben frische Ideen und neue Perspektiven, um eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Er sei überzeugt, dass der Verein dafür bestens aufgestellt sei und mit Eric Eggert aus dem eigenen Verein den passenden Nachfolger gefunden habe, argumentiert er. „Ich verspüre, dass die Motivation und der Enthusiasmus nicht mehr zu 120 Prozent da waren. Ich möchte dem Verein alles andere als schaden“, erklärt er weiter. „Mein Credo: Ehe ich jemandem schade, höre ich lieber auf. Ich habe auch eine Verantwortung gegenüber dem Verein.“

Der Rücktritt habe nichts mit der sportlichen Situation – die 08er haben schlussendlich als Tabellenvorletzter den Klassenerhalt erreicht – und dem Verhältnis zu den Spielern und Verantwortlichen sowie weiteren Personen im Verein zu tun, versichert der 41-Jährige. „Die Entscheidung ist völlig losgelöst davon.“ Denn der FSV Schierstein 08, bei dem er sich weiterhin bei der Jugend einbringen werde, sei sein Herzensverein, hält er fest. „Für das Vertrauen, das mir in den letzten vier Jahren entgegengebracht wurde, möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Es war mir ein Privileg, diese Mannschaft und diesen Verein begleiten zu dürfen“, betont er.

„Wir möchten uns herzlich beim „Matze“ bedanken für seine Trainerarbeit“, schreibt Dennis Birkenstock, Sportlicher Leiter unter anderem. „Er war immer mit Herzblut dabei und hat alles reingehauen. Seine Leistung und für den Verein war und ist immens. Wir wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft und sind froh, ihn auf jeden Fall in der Jugend behalten zu dürfen.“ Zum 32-jährigen Nachfolger Eric Eggert führt Birkenstock aus: „Eric ist seit 25 Jahren im Verein und hat sich geehrt gefühlt, als wir so spontan auf ihn zukamen. 08 ist sein Herzensverein und da war es für ihn klar, dass er es macht.“

Erst im Winter hatte Matthias Groß verlängert und sich einer „ordentlichen Trainingsbeteiligung“ erfreut. Dabei habe er nie den Eindruck gehabt, dass jemand unzufrieden gewesen sei. Mit einem Grillabend wurde Matthias Groß vom Verein gebührend verabschiedet.

Verstärkungen beim SV Frauenstein

Derweil hat sich 08-Klassengefährte SV Frauenstein mit zwei weiteren Spielern verstärkt, wie der Sportliche Leiter Werner Orf mitteilt. Zum Club an der Bodenwaage zurück kehrt Mittefeldspieler Nazim Eray Everek (25) von der SG Germania. Von der U23 des FV Biebrich 02 kommt Abwehrspieler Erdem Suermeli (24).





