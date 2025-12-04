Matthias Grether ist ein Hauinger Vereinsmensch

Trainer, Kassierer, Spieler: Bei Matthias Grether läuft beim FC Hauingen einiges zusammen. Mit 42 ist er noch in der Fußball-Bezirksliga aktiv. Wird er möglicherweise Nachfolger von Mick Fahr?

An den Abschluss der Hinrunde gegen den SV Buch und das vorerst letzte Spiel an der Seitenlinie von Chefcoach Mick Fahr denkt Matthias Grether mit Wehmut. Seit Beginn dieser Fußballsaison schnuppert er unter Fahr in das Trainergeschäft hinein. Und um dem zur Winterpause scheidenden Coach den Abschied zu versüßen, wolle man den Dauerbrenner auf der Hauinger Trainerbank „mit einem Sieg in den einstweiligen Ruhestand“ versetzen.

„Für viele ist dieser Entschluss überraschend gekommen, auch für mich. Ich finde es schade“, kommentiert der 42-jährige Grether den Rückzug von Fahr. Ob Grether, verheiratet, zweifacher Familienvater und beim Landratsamt Lörrach (Fachbereich Umwelt, Altlasten und Geothermie) angestellt, für die restliche Spielzeit und darüber hinaus den Chefposten einnehmen wird, darüber sei „noch keine Entscheidung gefallen“, sagt der bisherige Co-Trainer.