Matthias Graf: »Ich halte nichts davon, andere Trainer zu kopieren« Die neue FuPa-Serie über die Co-Trainer der Regionalliga Bayern +++ Teil 4: Matthias Graf, DJK Vilzing

"Ich würde ihn als fleißigen Arbeiter und absolut loyalen Mitstreiter bezeichnen", findet Vilzings Chef-Coach Josef "Beppo" Eibl anerkennende Worte über seinen Nebenmann an der Seitenline - und ergänzt: "Einer, auf den man sich jederzeit zu einhundert Prozent verlassen kann."

Gemeint ist Matthias Graf, der in der Saison 21/22 zur Oberpfälzer DJK wechselte, nachdem er seine Karriere als Spieler des 1. FC Bad Kötzting (insgesamt zehn Jahre aktiv) und der SpVgg Lam (sein Heimatverein) beendet hatte. "Er hat einen sehr guten Draht zur Mannschaft und kann sich sehr gut in die Spieler hineinversetzen. Er spricht ihre Sprache und kommt daher bestens bei ihnen an."

Der 35-Jährige einstige Abwehrspezialist trug zwischen 2013 und 2016 schon einmal das DJK-Leiberl und gehörte dem Team an, das im Sommer 2014 den Sprung in die Bayernliga schaffte. Mit Eibl kickte er bereits in der U19-Bayernligatruppe des TSV Waldkirchen.

Wir haben mit dem hauptberuflich als Lehrer tätigen Rechtsfuß über sein Engagement als Co-Trainer am Huthgarten gesprochen und u.a. erfahren, warum er mit seiner "Hintergrund-Rolle" ganz gut zurechtkommt: