Matthias Denne schießt SG HiWi in die Landesliga

Was für eine Dramatik in Bliesen. Beim Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga, zwischen dem 1. FC Lautenbach und der SG Hirzw.-Welschb./Stennweiler, fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung.

1. FC Lautenbach - SG Hirzweiler-Welschbach/Hirzweiler 1:2 (0:0). In der ersten Halbzeit sahen die rund 750! Zuschauer in Bliesen eine Partie, in der es nur wenige Torchancen zu bestaunen gab. Die beste Einschussmöglichkeit für die Elf von Patrick Beia resultierte aus der 45. Minute, als Lukas Eich am glänzend reagierenden Daniel Decker scheiterte. In der zweiten Halbzeit waren gerade einmal vier Minuten gespielt, da entschied der stets sicher leitende Schiedsrichter Frank Distler auf Freistoß für die SG. Den Schuss von Matthias Denne ließ Keeper Daniel Decker nur abklatschen, genau vor die Füße von Andre Salm, der in Abstaubermanier zum 0:1 versenkte. Jetzt war die Elf von Christian Planz gefordert. In der 63. Spielminute kam prompt die Antwort. Stefan Schön war es, der im Nachschuss zum 1:1 traf.

Danach nahm die Partie Fahrt auf. Im Anschluss an einen Freistoß, resultierend aus der 71. Minute, parierte Daniel Decker einen Schuss von Max Weiskircher mit Bravour. Allerdings verletzte sich der Torwart des 1. FC Lautenbach dabei am Kopf, konnte aber weiterspielen. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff scheiterte der eingewechselte Jannis Fries erneut am glänzend reagierenden Daniel Decker. Jetzt musste die Verlängerung eine Entscheidung bringen. Beide Teams lauerten nur auf einen Fehler des Gegners. Mit zunehmender Spieldauer nahm die Dramatik zu. Beide Teams mobilisierten die letzten Kräfte, um die Partie für sich zu entscheiden. In der 107. Minute stand Pascal Haus auf dem Prüfstand, als er einen Schuss von Finn Diesel gerade noch so um den Pfosten lenkte. Die Begegnung wurde zu einem echten Krimi. Niklas Linn hatte den Siegtreffer auf dem Fuß, doch wieder parierte Daniel Decker in Weltklassemanier.