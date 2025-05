Matthias Bloch legt U19-Traineramt nieder – Foto: Michael Gohl

Matthias Bloch konzentriert sich auf Spielerkarriere Matthias Bloch legt sein Amt als Trainer der U19 bei der Spielvereinigung Schonnebeck nieder. Er legt seine vollste Energie und Konzentration auf das Saisonfinale der ersten Mannschaft, in der er als aktiver Spieler in die Regionalliga aufsteigen möchte. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Nettetal Schonnebeck Matthias Bloch Thomas Denker + 2 weitere

Die SpVg Schonnebeck steht aktuell auf dem ersten Platz der Oberliga Niederrhein und träumt weiterhin vom Aufstieg in die Regionalliga West. Matthias Bloch, der in der laufenden Spielzeit 28 Spiele für die Essener bestritten hat, wird sein Amt als Trainer der U19 ablegen und seine ganze Energie in das Saisonfinale der ersten Mannschaft stecken.

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal SpVg Schonnebeck Schonnebeck 2 3 Abpfiff Die Spielvereinigung hat nach zuletzt drei sieglosen Spielen einen wichtigen Sieg gegen Union Nettetal holen können. In einem Spiel, was nicht hätte spannender sein können, ist man einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg gegangen. So hat man nun drei Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten, SSVg Velbert. Nachdem man ein 0:2 hat aufholen können, hat Yannick Geißler in der 89. Minute einen Elfmeter verschossen. „Ich dachte mir da: 'Scheiße, der Fußballgott will einfach nicht mehr, dass wir gewinnen'", kommentiert Bloch Reviersport gegenüber. In der 93. Minute hatte Thomas Denker aber dann doch noch den 3:2-Siegtreffer erzielen können. Für Bloch ist das aber nicht nur wegen des Aufstiegs wichtig, sondern auch wegen der Psyche seiner Teamkollegen: „Da spielt sich dann in unserer Jungen Mannschaft so kurz vor dem Ziel einiges im Kopf ab. Du hast einiges zu verlieren“, erklärte er.

Bloch fehlt die Zeit für die Familie Bloch wird die Saison als Spieler der ersten Mannschaft zu Ende spielen, seine Tätigkeit als Trainer der U19-Mannschaft aber beenden. Das alles habe für ihn zu viel Zeit in Anspruch genommen, vor allem in Hinblick auf sein Privatleben, teilt er mit. Er könne nämlich eine Reise nach Andalusien mit der Familie nicht angehen, denn in diesem Zeitraum liegen die Qualifikationsspiele seiner A-Jugend für die Niederrheinliga im kommenden Jahr.