Matthias Betzler holt zwei Deutsche Meistertitel in nur einer Woche

Stolz präsentiert Matthias Betzler seine Finisher-Medaille des Spartathlon-Laufs. – Foto: Hettich

Der Ultralauf-Athlet aus Otterloh bricht gleich zwei deutsche Rekorde. Seine nächsten Herausforderungen sind bereits geplant.

Matthias Betzlers Erfolge aufzuzählen, hieße mittlerweile, internationale Sieger-Listen in Buchstärke abzuarbeiten. Mitte März setzte der inzwischen 69-jährige, für die SpVgg Höhenkirchen startende und in Otterloh beheimatete Ultralauf-Athlet wieder neue, brillante Ausrufezeichen. Innerhalb einer Woche fügte Betzler seiner insgesamt beeindruckenden Erfolgsliste zwei neue Deutsche Meister-Titel hinzu. Jeweils in der Altersklasse A70 avancierte der frühere Fußball-Coach des TSV Brunnthal zunächst am 15. März zum Deutschen Meister über die 50 Kilometer Ultralauf-Strecke in Bremen. Nur eine Woche später siegte Betzler bei der DM im Halbmarathon in Frankfurt. Damit nicht genug: Auf beiden Strecken wurden deutsche Rekorde gemessen. Über die 50 Kilometer verbesserte er den Landesrekord um stolze 20 Minuten auf 3:44 Stunden. Über die Marathon-Halbdistanz von 21,1 Kilometern unterbot er die alte Marke aus 2009 um 31 Sekunden auf 1:25:45 Stunden. So man Matthias Betzler überhaupt zu fassen bekommt während seiner intensiven Trainings- und Wettkampfphasen, muss man über derartige Leistungen und ihre schweißhaltige wie sportwissenschaftlich komponierte Machbarkeit reden. Wir konnten Matthias Betzler zwischen seinen Kraftakten auf Straße und im Kraftraum sprechen. Vokabeln eines „Ultras“ dabei: 10 bis 50 Kilometer lange Läufe nennt Betzler wahlweise „Grundlagenläufe“, „lockere Läufe“ oder „Schwellenläufe“.

Herr Betzler, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesen beiden, neuerlich herausragenden Erfolgen. Wie funktioniert das mit zwei Leistungen dieser Güte in derart kurzem Abstand?Es war schwierig, auch wegen einer ungünstigen Reihenfolge. Der Wechsel vom Ultralauf zuerst auf den Halbmarathon war ungünstig. Zudem erhöht die sehr kurze Regenerationszeit auch das Verletzungsrisiko. Aber ich wollte herausfinden, ob das trotz vieler Ermahnungen geht. Es hatte einen besonderen Reiz. Die Vorbereitung begann im Dezember. Dabei lag der Fokus auf den 50 Kilometern. Der Halbmarathon sollte ein guter Trainingslauf aus dem Ultratraining heraus werden. Dabei achtete ich auch sehr stark auf ausreichende Erholungszeiten.Wo ordnen Sie in der langen Liste ihrer Erfolge diesen Doppelsieg ein?Natürlich haben Meisterschaften für jeden Sportler einen maximalen Stellenwert. Da freue ich mich immer wieder aufs Neue. Nach diversen Titeln über die Jahre bekommen die nationalen Altersklassenrekorde eine immer größere Bedeutung. Und vor dem Hintergrund des engen zeitlichen Abstands, der unterschiedlichen Disziplinen und der begleitenden Rekorde haben die aktuellen Titel natürlich ihren noch höheren Wert.Wie man weiß, lassen Sie Siege und Rekorde nicht verharren und lange durchschnaufen. Sie haben doch sicher bereits das weitere Wettkampfjahr durchgetaktet. Welche Herausforderungen und Highlights warten 2026 noch auf Sie?Es gibt national wie international eine Reihe renommierter Ultra-Lauf-Events, an denen ich teilnehmen möchte. Mein zweiter Platz 2024 in der AK 65 beim Spartathlon auf 246 Kilometern zwischen Athen und Sparta war ein echter Höhepunkt. Heuer stehen unter anderem der „Istria“ auf 11 Kilometern und 4000 zu bewältigenden Höhenmetern im April und die Tortour de Ruhr über 230 Kilometer Ende Mai an. Das sind die Zugaben. Zudem möchte ich erstmals an allen fünf Deutschen Ultralaufmeisterschaften über 50 und 100 Kilometer, über 6 und 24 Stunden und im Ultratrail teilnehmen. Bisher ließen es Verletzungen und Krankzeiten im Gesamtumfang leider nicht zu.Das klingt ambitioniert? Wie ist die mental-athletische Herangehensweise?Lass den Dingen ihren Lauf, nenne ich das im wahren Wortsinne. Intensive Trainingswochen paaren sich mit Regeneration. Das werde ich, im Gegensatz zu früher, akzeptieren. Um ein Wettkampfjahr durchzustehen, muss man zuallererst auf seinen Körper hören, und nicht auf den Trainingsplan.