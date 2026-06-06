Matthew Carswell zieht es zum SC Luhe-Wildenau

Dribbelt künftig im Trikot des SC Luhe-Wildenau: Matthew Carswell (rechts). – Foto: Florian Würthele

Der junge und ehrgeizige Kicker ist im Mittelfeld sowie auf den Flügelpositionen zuhause und überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Dynamik und seine Beidfüßigkeit. In den letzten eineinhalb Jahren lief Carswell für den FC Amberg auf und brachte es auf 25 Spiele in der Bezirksliga sowie elf Einsätze in der Landesliga. Dabei erzielte er insgesamt vier Tore und gab drei Assists. „Unsterblich“ machte er sich am Amberger Schanzl mit seinem Traumtor zum 1:11-Endstand in einem Testspiel gegen 1860 München. Zuvor schnürte er seine Fußballschuhe kurzzeitig für den 1. FC Schlicht. Ausgebildet wurde er beim SV Raigering, der JFG Haidenaabtal, im NLZ Weiden sowie zwischenzeitlich auch bei der SpVgg Greuther Fürth.



Beim SC Luhe-Wildenau ist der in Amberg wohnhafte Offensivspieler fest für die Landesliga-Mannschaft eingeplant. Matthew Carswell selbst möchte beim Vizemeister von 2025 den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Ab September beginnt er zudem eine Ausbildung in der Autobranche. „Herzlich willkommen beim SC Luhe-Wildenau, Matthew! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft in Schwarz-Rot“, heißt der Verein seinen neuen Spieler in den sozialen Medien willkommen. Bis dato hatten die Wildenauer fünf Neuzugänge für den Kader der „Ersten“ präsentiert: Arian Miftaraj (ASV Cham U19), Julius Richter (SC Eschenbach), Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden U19), Julian Lehnert (FC Weiden-Ost U19) und Maximilian Bauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf).