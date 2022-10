Stefan Matthes (r.) und seine Leutershausen suchen noch nach ihrer Form. – Foto: Waldemar Binder

Matthes glaubt an die Wende Kreisliga Mannheim +++ Der FV Leutershausen muss sich selbst aus dem Schlammassel ziehen – Am Sonntag steigt der Krisengipfel in Gartenstadt

Von Woche zu Woche muss sich Stefan Matthes von seinen Trainerkollegen anhören, dass seine Mannschaft zu gut für den Abstiegskampf sei. Achtmal schon hat der Fußball-Kreisligist FV Leutershausen in dieser Saison verloren, meistens sehr knapp und aufgrund der größeren Spielanteile obendrein unglücklich. "Wir laden die Gegner zum Toreschießen ein und dann wird es immer schwierig, einen Rückstand noch umzubiegen", sagt der FV-Trainer.

Statt einer erhofften Runde im vorderen Mittelfeld mit Kontakt zur Spitzengruppe, steht Leutershausen nach zehn Partien am Ende der Tabelle. "Wir sind im Abstiegskampf und es wird gerade jede Woche schlimmer", so Matthes. Der Spielertrainer ist aber weit davon entfernt hinzuwerfen, seine Mannschaft und er sind gewillt, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Er sagt: "Wir haben definitiv die Qualität, um da unten rauszukommen."