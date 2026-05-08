Mattera wechselt nach Grüntegernbach von Sebastian Voichtleitner · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

Mattera wechselt nach Grüntegernbach



Grüntegernbach/Buchbach – Mit Manuel Mattera wechselt zur neuen Saison ein Regionalligaspieler des TSV Buchbach nach Grüntegernbach. Der 24-Jährige hatte in den letzten Spielzeiten als Stammspieler eine Position als Außenverteidiger bekleidet. Da er nun Vollzeit arbeitet und der Aufwand im semiprofessionellen Fußball sehr hoch ist, entschied er sich nun für einen Wechsel ins benachbarte Grüntegernbach. Dort kenne er viele Spieler aus dem Freundeskreis, was auch ausschlaggebend war, sowie der enge Draht zu Jugendleiter Manfred Greimel.



Sportlicher Leiter Marcus Balbach und Abteilungsleiter Georg Mooshofer freuen sich: „Manuel hat sich in dieser Saison fast jedes Heimspiel von uns angeschaut und soll in der kommenden Spielzeit als Leistungsträger und Vorbild fungieren. Zusammenspielen werden wir allerdings nicht“, schmunzelt Balbach, der im Mai als Spieler die Schuhe endgültig an den Nagel hängen wird. Auf welcher Position Mattera eingesetzt wird, darf der neue Trainer Martin Trojowski, der ebenso Buchbacher Stallgeruch mitbringt, entscheiden.





Ebenso ungewiss ist die zukünftige Liga. Der TSV rangiert auf dem dritten Tabellenplatz der A-Klasse 8 mit Spielertrainer Matthias Kurz, welcher im Sommer Teil des Trainerteams beim FC Herzogstadt wird. Weiterhin ist man in Grüntegernbach in Verhandlung mit einem neuen Trainer für die zweite Mannschaft, denn Franz Biebl zieht es nach fünf Jahren wieder zu seinem Heimatverein Schwindegg in der Funktion als Sportlicher Leiter.



„Ansonsten gibt es noch keine weiteren Transfers, die Mannschaft bleibt zusammen, das freut uns“, betont Balbach. „Mit dem ein oder anderen Jugendspieler aus der Spielgemeinschaft GOSB rechnen wir zur neuen Saison."