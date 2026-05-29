Matteo Stets verlängert beim VfB Zwenkau

– Foto: Jakob Reiche

Die Kaderplanungen beim VfB Zwenkau für die kommende Spielzeit schreiten weiter voran. Mit Matteo Stets hat ein wichtiger Offensivbaustein seine Zusage für ein weiteres Jahr im blau-weißen Trikot gegeben. Allerdings müssen sich die Verantwortlichen und Fans im Zwenkauer Eichholz noch etwas gedulden, bis sie den Angreifer wieder in Aktion sehen: Stets wird in der zweiten Jahreshälfte ein Auslandssemester absolvieren und steht dem sächsischen Landesklasse-Vertreter daher in der kompletten Hinrunde nicht zur Verfügung.