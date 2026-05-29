Matteo Stets verlängert beim VfB Zwenkau

Die Kaderplanungen beim VfB Zwenkau für die kommende Spielzeit schreiten weiter voran. Mit Matteo Stets hat ein wichtiger Offensivbaustein seine Zusage für ein weiteres Jahr im blau-weißen Trikot gegeben. Allerdings müssen sich die Verantwortlichen und Fans im Zwenkauer Eichholz noch etwas gedulden, bis sie den Angreifer wieder in Aktion sehen: Stets wird in der zweiten Jahreshälfte ein Auslandssemester absolvieren und steht dem sächsischen Landesklasse-Vertreter daher in der kompletten Hinrunde nicht zur Verfügung.
Der Plan der Blau-Weißen sieht vor, dass der Stürmer pünktlich zur Rückrunde wieder voll angreift und als eine Art Winterneuzugang zum Team stößt. Dass er sich nach Rückschlägen erfolgreich zurückkämpfen kann, hat Stets bereits in der laufenden Spielzeit bewiesen. Nach einer verletzungsbedingt komplizierten ersten Saisonhälfte biss sich der Offensivmann im weiteren Verlauf der Spielzeit rein und absolvierte letztlich 13 Einsätze, in denen ihm zwei Treffer gelangen.
Für Cheftrainer Marc Walther ist die Zusage trotz der temporären Abwesenheit ein wichtiges Signal. Stets verleihe dem Zwenkauer Angriffsspiel durch seine Wucht und Physis im letzten Drittel eine ganz eigene Komponente. Zudem hob der Coach den Stellenwert des Spielers abseits des Rasens hervor und betonte, man freue sich neben den sportlichen Qualitäten auch auf einen „bereichernden Charakter in der Kabine“.
Auch für Stets selbst war der Verbleib trotz des bevorstehenden Auslandsaufenthalts eine klare Herzensangelegenheit. Er lobte vor allem das intakte Gefüge innerhalb der Mannschaft. Das junge Team sei im vergangenen Jahr noch einmal spürbar enger zusammengerückt, was den Spaßfaktor enorm erhöht habe. „Auch wenn ich die Hinrunde leider verpasse, möchte ich in der Rückrunde wieder alles für den VfB geben“, blickt der Angreifer bereits motiviert auf sein späteres Comeback voraus.