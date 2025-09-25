Matteo Hiesl rettet einen Punkt – FV Ottersdorf - FV Muggensturm 1:1

Nach dem Menatlitätssieg in Kuppenheim wollte man die tolle Moral mit in das nächste Heimspiel nehmen und auch gegen den Tabellenzweiten aus Muggensturm etwas Zählbares einstreichen.

Bei schwierigen Platzverhältnissen geriet der FVO jedoch, wie schon in den letzten beiden Spielen zuvor, sehr früh in Rückstand – dieses Mal bereits nach vier Minuten. Ein verunglückter Klärungsversuch landete in den Füßen der Muggensturmer Offensive und diese nutzte die Chance eiskalt zur 0:1-Führung aus. Zum Glück ließ sich der FVO davon nicht beeindrucken und versuchte in der Folge das Spielgeschehen an sich zu reißen. Das gelang im Prinzip auch ganz gut, Ottersdorf hatte mehr Spielanteile und Ballbesitz, jedoch wurde der ein oder andere Angriff am Ende nicht sauber ausgespielt. Ein Schuss von Denis Delic ging knapp am Tor vorbei und war noch die beste Chance in der ersten Halbzeit. Immerhin schaffte man es, Muggensturm vom eigenen Strafraum fernzuhalten und so ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.