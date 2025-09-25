Matteo Hiesl rettet einen Punkt – FV Ottersdorf - FV Muggensturm 1:1

Nach dem Menatlitätssieg in Kuppenheim wollte man die tolle Moral mit in das nächste Heimspiel nehmen und auch gegen den Tabellenzweiten aus Muggensturm etwas Zählbares einstreichen.
Bei schwierigen Platzverhältnissen geriet der FVO jedoch, wie schon in den letzten beiden Spielen zuvor, sehr früh in Rückstand – dieses Mal bereits nach vier Minuten. Ein verunglückter Klärungsversuch landete in den Füßen der Muggensturmer Offensive und diese nutzte die Chance eiskalt zur 0:1-Führung aus. Zum Glück ließ sich der FVO davon nicht beeindrucken und versuchte in der Folge das Spielgeschehen an sich zu reißen. Das gelang im Prinzip auch ganz gut, Ottersdorf hatte mehr Spielanteile und Ballbesitz, jedoch wurde der ein oder andere Angriff am Ende nicht sauber ausgespielt. Ein Schuss von Denis Delic ging knapp am Tor vorbei und war noch die beste Chance in der ersten Halbzeit. Immerhin schaffte man es, Muggensturm vom eigenen Strafraum fernzuhalten und so ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.
In der zweiten Hälfte sah man das gleiche Bild wie in den vorherigen 45 Minuten: Der FVO war weiterhin die etwas aktivere Mannschaft nach vorne, ohne jedoch wirklich gefährlich vor dem Tor der Muggensturmer aufzutauchen. Das änderte sich in der 56. Spielminute, als sich Abwehrchef (Loddar) Matteo Hiesl in den gegnerischen Strafraum schmuggelte und eine mustergültige Flanke von Startelf-Debütant Davud Besirevic zum 1:1-Ausgleichstreffer verwertete. Auch im Anschluss an den Ausgleich änderte sich nichts, Muggensturm fand offensiv nicht wirklich statt und Ottersdorf versuchte zumindest weiter nach vorne zu spielen. Das wäre in der 83. Minute fast noch belohnt worden, aber ein klares Handspiel wertete der Schiedsrichter als „Stützhand“ und verweigerte den fälligen Elfmeter. Alles in allem kann man am Ende nach dem Rückstand mit dem Punktgewinn zufrieden sein, wobei gegen diese schwache Muggensturmer an diesem Tag mehr drin gewesen wäre.
Im Vorspiel der beiden Reservemannschaften verlor der FV Ottersdorf 2 mit 1:6 gegen den FV Muggensturm 2. Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in der 37. Minute war Eduard Boon.