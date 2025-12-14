Mat(s)chpoint zur Herbstmeisterschaft

Die Gäste hatten ersichtlich Probleme mit dem schwer bespielbaren Platz der Hausherren, wodurch Witterda in der 32. Minute zur 1:0-Führung kam. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Schmira deutlich wacher und erhöhte den Druck. Der verdiente Ausgleich fiel in der 54. Minute, als Schlöffel nach sehenswerter Vorlage von Kupfer zum 1:1 traf. In der Folge versuchten beide Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, doch häufig erwies sich der Platz als größter Gegner für die Gäste aus Schmira. In der 63. Minute ging Witterda erneut in Führung: Weis traf per Nachschuss nach einer starken Parade des Schmiraer Keepers zum 2:1. In der Schlussphase wurde die Partie zunehmend hektischer. Der Unparteiische, der aus dem Lager eines direkten Ligakonkurrenten und Tabellennachbarn stammte, verteilte in einem bis dahin fairen Spiel auffallend viele Verwarnungen. Insgesamt wurden zwölf Gelbe Karten auf beide Seiten verteilt, von denen nur ein Teil nachvollziehbar war, während mehrere Entscheidungen zumindest fragwürdig erschienen. Nach fünf Minuten Nachspielzeit brachte die Reserve aus Witterda den knappen Vorsprung letztlich glücklich über die Zeit.