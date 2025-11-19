Matsch statt Match?: Emslandliga vor der Winterpause

Die Voraussetzungen versprechen Spannung: Ein VfL im Höhenflug, ein SV im Überlebenskampf, Flutlicht, Derbyatmosphäre, die perfekte Mischung für einen Fußballabend, der alles bereithält.

Ganz anders die Lage beim SV Lengerich-Handrup. Auf Rang 14, nur zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt, aber seit zwei Spielen sieglos: Die Elf kämpft, ringt, hadert – und weiß genau, dass jeder Zähler im Abstiegskampf zählt. Gerade solche Duelle gegen formstarke Gegner können zu Wendepunkten werden. Die Frage ist nur: Gelingt dem SV der Befreiungsschlag oder setzt Herzlake seine Serie eiskalt fort?

Seitdem jedoch haben sich die Wege der Kontrahenten deutlich getrennt. Der VfL Herzlake hat in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Lauf hingelegt: fünf Siege in Folge, Platz 6 in der Kreisliga-Tabelle und ein klar erkennbarer Aufwärtstrend unter Coach Manuel Peters. Die Mannschaft präsentiert sich stabil, zielstrebig und mit einem deutlichen Selbstverständnis, kein Gegner kommt derzeit gern nach Herzlake.

Wenn am Freitagabend um 19:30 Uhr in Herzlake der Ball rollt, steht nicht nur ein gewöhnliches Punktspiel an, es ist der Rückspiegel eines Duells, das bereits im Hinspiel Spannung pur bot. Damals trennten sich der VfL Herzlake und der SV Lengerich-Handrup leistungsgerecht 2:2, ein Ergebnis, das beiden Teams zeigte, wie eng es zwischen ihnen zugehen kann.

Die Fans dürfen sich auf ein intensives, kampfstarkes und hochmotiviertes Freitagabendspiel freuen. Beide Teams brauchen die Punkte und genau das verspricht Spannung pur.

Der SV Surwold dagegen möchte die obere Tabellenregion nicht aus den Augen verlieren. Die Mannschaft weiß, dass ein Ausrutscher in Haren im engen Kampf um die Spitzenplätze schmerzen würde. Die Devise lautet daher: konzentriert bleiben, Chancen nutzen und auswärts ein klares Zeichen setzen.

Für den Tabellenletzten TuS Haren wird die Lage zunehmend brenzlig. Drei Punkte fehlen bereits zum rettenden Ufer, und gerade vor eigenem Publikum braucht die Mannschaft dringend ein Erfolgserlebnis. Ein Heimsieg unter Flutlicht könnte neue Hoffnung entfachen.

Am Freitagabend steht in Haren ein richtungsweisendes Duell an. Zum zweiten Mal nach elf Jahren treffen der SV Surwold und der TuS Haren wieder aufeinander und eine interessante Parallele zieht sich durch beide Begegnungen: Schon vor elf Jahren traf Michael Eissing für den SV Surwold, und auch im Hinspiel dieser Saison war er zur Stelle. Ein kleines Detail, das die besondere Geschichte dieses Duells unterstreicht.

Denn genau darin liegt der Reiz dieses Nachholspiels: Papenburg braucht Punkte, um nicht weiter in den Tabellenstrudel zu geraten, Börger will sich im Mittelfeld festbeißen. Nur für diese beiden Teams beginnt nun ein richtungsweisender Doppelspieltag und die Frage lautet: Wer setzt das erste Ausrufezeichen?

Börger hingegen reist mit einer Mischung aus Selbstvertrauen und Ungewissheit an. Das jüngste Duell gegen den SV Teglingen musste ausfallen, doch der 2:1-Sieg zuvor gegen Bezirksliga-Absteiger SV Bawinkel hat gezeigt, wozu die Eintracht fähig ist. Mit Platz 8 befindet sich Börger komfortabel im Mittelfeld, aber der Vorsprung auf Papenburg beträgt lediglich vier Punkte. Eine enge Tabellensituation, die dem Duell eine zusätzliche Portion Brisanz verleiht.

Papenburg steckt sportlich in einer heiklen Phase. Nur ein einziges Tor in den letzten drei Partien, dazu gleich acht Gegentreffer in den vergangenen beiden Spielen, die Formkrise ist unübersehbar. Die Reserve des SC braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu lösen. Ein Fehlstart in diesen besonderen Doppelspieltag könnte die Situation zusätzlich verschärfen.

Für SC Blau-Weiß Papenburg II und DJK Eintracht Börger steht ein Kraftakt an: ein Doppelspieltag, den ausschließlich diese beiden Teams absolvieren. Zum Auftakt holen sie das Nachholspiel des 11. Spieltags nach und die Ausgangslage könnte kaum spannender sein.

Am Sonntag wissen wir mehr. Bis dahin bleibt Raum für Vorfreude und ein kleines bisschen Poesie im Amateurfußball.

Und doch schwingt etwas in der Luft, wenn der Tabellenführer aus Baccum am Sonntag anreist. Vielleicht die leise Sehnsucht nach einer ausgeglichenen Bilanz. Vielleicht der Wunsch, die Geschichte neu zu schreiben. Oder einfach nur das Gefühl, dass dieser Fußballnachmittag ein paar schöne, kleine Momente bereithält - für alle, die Fußball noch mit Herz erleben.

Denn die Bilanz sieht auf dem Papier aus wie ein kleiner, gut gepflegter Angstgegner: fünf Spiele, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, ein einziger Dreier. Eine Statistik, die nach Drama klingt, tatsächlich aber eher den Charme eines Nebenplots besitzt: Denn allzu oft standen sich die beiden eben nicht gegenüber.

Das Hinspiel im Juli war so etwas wie eine seltene Sternstunde für Baccum: Benjamin Kramer, für die Galerie zuständig, schnürte den formvollendeten Doppelpack und ließ seine Mannschaft mit breiter Brust vom Platz gehen. Ein Sieg, der in den Annalen stehen bleibt, allein schon, weil es gegen die Papenburger Reserve noch nie einen Sieg gab.

Es gibt Spiele, die tragen mehr Geschichten in sich, als die Tabellenlage vermuten lässt. Blau-Weiß Papenburg II gegen den SC Baccum ist eines davon. Ein Duell zweier Mannschaften, die sich selten treffen und sich doch erstaunlich viel zu sagen haben.

Wenn die DJK Eintracht Börger auf den Haselünner SV trifft, steckt weit mehr dahinter als nur das nächste Punktspiel. Das Hinspiel Mitte August war ein wilder Schlagabtausch – ein 4:6 aus Haselünner Sicht, bei dem die Defensive des HSV zeitweise komplett überrollt wurde. Seitdem hat sich in Haselünne jedoch einiges getan.

Nach einem holprigen Saisonstart und langer Suche nach Stabilität hat der Klub das Trainerduo Thorsten Kramer und Markus Rohe installiert, ein Wechsel, der offensichtlich Wirkung zeigt. Pünktlich vor der Winterpause meldete sich der HSV eindrucksvoll zurück: Sieben Punkte aus den letzten drei Partien haben nicht nur das Selbstvertrauen gestärkt, sondern auch die Hoffnung im Abstiegskampf neu belebt. Haselünne will raus aus dem Keller und das möglichst schnell.

Ganz anders die Lage in Börger: Die DJK war bereits am Freitag gefordert und muss nun zeigen, ob die Kräfte reichen, um gegen die wiedererstarkten Haselünner mitzuhalten. Gerade gegen einen Gegner, der aktuell mit breiter Brust auftritt und den Schwung aus den vergangenen Wochen unbedingt mitnehmen will.

Für Spannung ist gesorgt: Kann Börger den Auswärtserfolg aus dem Hinspiel bestätigen oder gelingt dem HSV die späte Revanche im Kampf um wichtige Punkte? Ein Duell, das richtungsweisend werden könnte, für beide Mannschaften.

WER SICHERT SICH DAS POLSTER? Wenn der SV Teglingen auf den SV Grenzland Twist trifft, dann geht’s nicht nur um drei Punkte, sondern um Atemluft im Tabellenkeller! Teglingen sitzt aktuell im gemütlichen Mittelfeld, acht Zähler weg vom Absturz, zwölf vom Gipfel. Ein Platz, auf den Grenzland Twist dringend will! Die Twister haben mit dem 3:0-Paukenschlag in Bawinkel den Kopf gerade so aus der Gefahrenzone gezogen, ein Befreiungsschlag, der Mut macht. Und das Hinspiel? Damals gab’s ein heiß umkämpftes 1:1. Liveticker-Legende Alfons Schwieters brachte es auf den Punkt: „Schade, diese letzte Chance wär’s gewesen … aber insgesamt ein glückliches Unentschieden für Grenzland.“ Vor allem die zweite Halbzeit gehörte damals den Twistern. Jetzt also das Wiedersehen und die Rollen sind klar verteilt: Teglingen will den Weg nach oben nicht aus den Augen verlieren. Twist will endlich dorthin, wo Teglingen schon steht: ins gesicherte Mittelfeld! Zwei Teams im Aufwind. Zwei Teams im Kampf um Ruhe in der Tabelle. Wer setzt das nächste Ausrufezeichen? Es knistert und es wird wieder ein Spiel, das keiner freiwillig verpasst!

Kreisliga-Kracher mit klaren Rollen, aber offenem Ausgang Wenn der SV Bokeloh am Wochenende den SV Bawinkel empfängt, dann knistert’s schon vor dem Anpfiff. Viel Historie gibt es zwischen den beiden Teams zwar nicht, erst drei Pflichtspiele standen bisher auf dem Zettel, aber das Hinspiel hatte es in sich: Bokeloh demütigte den frisch abgestiegenen Bezirksligisten aus Bawinkel mit einem deutlichen 4:0 und zeigte eindrucksvoll, dass die Kreisliga kein gemütlicher Kurpark, sondern eher ein Gebirgssteig ist. Doch während Bokeloh zuletzt zum Zuschauen verdammt war, das Wetter machte die eigene Partie unmöglich und überließ Baccum die Tabellenführung, stolperte Bawinkel mit einem ernüchternden 0:3 gegen den SV Grenzland weiter in Richtung Sorgenfaltenzone. Die Formkurve der Gäste zeigt aktuell eher nach unten, und das ausgerechnet vor einem Duell, das sportlich wie mental richtungsweisend werden könnte. Für Bokeloh ist klar: Die Punkte müssen her. Trainer Frank Gerdelmann weiß, dass sein Team im Kampf um die obere Tabellenregion jede Chance nutzen muss. Besonders die Wucht aus dem Hinspiel soll wieder her - Pressing, klare Kante, mutige Offensive. Bawinkel hingegen steht mit dem Rücken zur Wand. Der Absteiger sucht weiter nach Stabilität, doch wer denkt, das mache die Gäste zahm, der irrt. Teams in dieser Lage werden schnell unberechenbar und genau das macht diese Partie so brisant. Fazit: Vierter Pflichtspielvergleich, klare Favoritenrolle, aber Kreisliga bedeutet Kampf, Emotionen und Überraschungen. Bokeloh will oben angreifen, Bawinkel braucht dringend ein Lebenszeichen. Alles angerichtet für einen heißen Fußballnachmittag.

Wo Spitzenplatz auf Überlebenskampf trifft Sonntag auf dem Listruper Rasen. Ein Spiel, das auf dem Papier aussieht wie eine klare Sache und sich in der Tabelle trotzdem ganz anders anfühlt. „100 Prozent Erfolgsquote“, raunen manche im Emsland, wenn es um den SV Eltern gegen Listrup geht. Klingt mächtig, ist aber eher Statistik mit Wasserschaden: Genau ein Punktspiel gab es bislang, und das gewann der Aufsteiger aus Eltern souverän mit 3:1. Die Namen der damaligen Helden sind in Eltern längst auf Bierdeckeln verewigt: Kai Brinkhaus, Janis Schnebeck im Doppelpack. Für Listrup traf Jake Lohmöller, also ganz so torlos war’s dann doch nicht, auch wenn die Legende etwas anderes erzählt. Seitdem ist einiges passiert: Der SV Listrup hat sich leise, aber hartnäckig in den oberen Gefilden festgebissen, aktuell Dritter, die Augen klar gerichtet auf Platz zwei. Der Abstand? Schlagdistanz. Und das spürt man im Training, wo die Grätschen wieder ein bisschen tiefer kommen und die Pässe ein bisschen schärfer gespielt werden. Der SV Eltern dagegen hat sich im Tabellenkeller endlich etwas Atem verschafft. Noch kein Grund für Champagner, aber zumindest reicht die Luft wieder für längere Sprints. Und genau diese Energie will das Team mit nach Listrup nehmen, denn wer unten raus will, muss die Punkte auch aus unbequemen Stadien klauen. Es ist also eines dieser Spiele, bei denen beide Seiten dringend etwas brauchen: Listrup, um weiter vom großen Wurf zu träumen. Eltern, um sich nicht erneut in trübem Abstiegssumpf festzufahren. Dazu ein Gegner, der weiß, wie man hier schon einmal gewonnen hat. Dazu eine Heimmannschaft, die weiß, dass man das nicht zweimal in Folge zulassen darf. Es riecht nach einem Nachmittag voller Pressing, Herzklopfen und vielleicht auch der ein oder anderen wütenden Grätsche, die der Schiedsrichter später „robust, aber vertretbar“ nennen wird. Kurz: Ein Spiel, das weniger nach Statistik und viel mehr nach Geschichten klingt. Perfekt für den nächsten kleinen Klassiker im Emsland.

