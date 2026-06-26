Mats Wehmann wird beim TV Mascherode vorgestellt

– Foto: Friedhelm Brauner

Der TV Mascherode hat via Instagram mit Mats Wehmann seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt.

Der 24-Jährige gehört bereits seit einigen Wochen zum Team und konnte in den ersten Trainingseinheiten und Einsätzen einen positiven Eindruck hinterlassen. Am letzten Spieltag erzielte er zudem sein erstes Saisontor. Insgesamt kam er schon drei Mal für den TVM zum Einsatz.



Wehmann spielte in seiner Jugend für den MTV Gifhorn, den VfL Westercelle, den SV Gifhorn sowie Eintracht Braunschweig und war dabei bis zur Niedersachsenliga aktiv. Zuletzt lief der Mittelfeldspieler für den MTV Gamsen auf.