Mats Schleszies verlässt Rheydter SV Es ist ein echter Transfercoup: Ein voraussichtlich künftiger Bezirksliga-Konkurrent des Rheydter SV hat Mats Schleszies für die kommende Saison losgeeist. Warum der A-Liga-Topstürmer der Wunschkandidat des Vereins war. von Arnd Janssen · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Mats Schleszies wechselt vom Rheydter SV zum TuS Wickrath. – Foto: Rheydter SV

Für den ambitionierten Bezirksligisten TuS Wickrath ist es ein Prestige-Transfer: Der aktuelle Toptorjäger der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen (22 Tore und acht Assists), Mats Schleszies, der mit seinem aktuellen Verein Rheydter SV im Begriff ist, aufzusteigen, wechselt zur neuen Saison nach Wickrath. Das hat der Verein über die Sozialen Medien bekannt gegeben. Damit wechselt der 25-Jährige zu einem möglichen Ligakonkurrenten in der Saison 2026/27, denn der RSV benötigt nur noch wenige Punkte, um die Meisterschaft ganz abzusichern.

Mit seinen Treffern zählt Schleszies in einer Mannschaft von vielen Offensivkönnern aktuell zu den besten und hat einen großen Anteil an der Spitzensaison seiner Rheydter. Beim SC Hardt und beim SC Waldniel bewies sich Schleszies bereits in der Bezirksliga. „Er wird unsere Optionen in der Offensive deutlich erweitern“, heißt es in der Mitteilung des TuS Wickrath. Nurra freut sich über "klaren Neuner" Trainer Gianluca Nurra führt weiter aus, warum man genau Schleszies auf seiner Wunschliste hatte: „Er ist ein klarer Neuner, einer der letzten Mittelstürmer im Kreis. So einen hatten wir in den letzten Jahren nie im Kader. Er ist gut mit dem Rücken zum Tor und bringt eine gute Körpergröße mit, hat dazu seine Abschlussqualitäten“, erklärt der Coach.

Insofern werde Schleszies eine passende Ergänzung zum aktuellen Wickrather Topstürmer Niek Mäder (17 Tore und zehn Assists) ein, der auf der Außenposition beheimatet ist: „Niek kommt mit seinem Tempo über Außen und Mats soll in der Spitze im Zentrum spielen“, sagt Nurra. Mit Ruben Bruß und Petar Popovic habe der TuS weitere Spieler im Kader, die Schleszies in Szene zu setzen in der Lage sind. „Er war mein absoluter Wunschspieler. Vom ersten Gespräch an haben wir dieses Feuer gemerkt“, sagt Nurra. Dazu komme noch ein weiterer Faktor: Der Kern seiner Mannschaft wurde in den Jahren 2000 und 2001 geboren, ebenso Schleszies: „Er kennt also viele Jungs aus der Mannschaft. Sie haben in der Jugend oft gegeneinander gespielt. Von daher wird er als Typ perfekt in die Mannschaft passen“, betont Nurra.