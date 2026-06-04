Mats Schaller wechselt zum MTSV Hohenwestedt

Mats Schaller, der neue Angreifer beim MTSV Hohenwestedt. – Foto: MTSV Hohenwestedt

Nun wird der Wechsel auch vom MTSV Hohenwestedt offiziell bestätigt. Angreifer Mats Schaller wechselt vom Heider SV zum Ligarivalen MTSV Hohenwestedt.

Zum Wechsel äußerste sich Dennis Jera der sportliche Leiter beim MTSV wie folgt:

„Mit Mats gewinnen wir einen hochinteressanten Offensivspieler für die kommende Saison. Der 19-Jährige überzeugt durch sein hervorragendes Gespür für Räume, einen starken ersten Kontakt und seine Abschlussstärke mit links wie rechts. Bereits im Alter von 18 Jahren sicherte er sich die Torjägerkanone in der Herren-Verbandsliga und setzte seine Entwicklung anschließend auch im Herrenbereich auf hohem Niveau fort. Mit 25 Oberliga-Einsätzen in seinem ersten Herrenjahr zeigte er früh, welches Potenzial in ihm steckt.