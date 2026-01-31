Mats Lüdtke komplettiert Torwart-Trio bei Inter Türkspor Kiel

Torhüter Mats Lüdtke (TSV Kronshagen). – Foto: Olaf Wegerich

Der Oberligist Inter Türkspor Kiel meldet nach Azuka Olise von der SpVg Eidertal Molfsee (Landesliga Schleswig) seinen nächsten Winter-Neuzugang. Vom Liga-Konkurrenten und Topteam SV Eichede wechselt Mats Lüdtke zwischen die Pfosten des Tabellenvorletzten der Flens-Oberliga.

In Kiel ist der 21-Jährige kein Unbekannter. Für ein Jahr war Lüdtke für den TSV Kronshagen in der Landesliga Schleswig aktiv. Im Sommer wechselte der Keeper zum SV Eichede, wo er auch schon in der Jugend gespielt hatte. Von der U19 des Vereins aus dem Kreis Stormarn wechselte der Keeper Anfang der Saison 2023/24 zum TSV Bordesholm.

Das sagte Karim Youssef, Cheftrainer von Inter Türkspor Kiel, zum Transfer von Mats Lüdtke auf dem Instagram-Kanal: „Ich freue mich sehr, dass Mats zu uns gekommen ist. Er ist sehr stark auf der Linie und im Spielaufbau. Mit drei Torhütern, die alle ihre eigenen Qualitäten haben, kann ich für jeden Gegner aus den Vollen schöpfen.“