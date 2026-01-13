– Foto: Lennart Blömer

Mats Kaiser kehrt zurück, der Kader bleibt in Bewegung Riebau setzt auf Erfahrung und neue Reizpunkte Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Atlas Del Key Riebau

Der SV Atlas Delmenhorst geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen. Trainer Key Riebau spricht über die Bedeutung von Rückkehrer Mats Kaiser, notwendige Impulse im Konkurrenzkampf und erste personelle Veränderungen.

Mit der Rückkehr von Mats Kaiser hat der SV Atlas Delmenhorst nicht nur einen sportlich erfahrenen Spieler zurückgewonnen, sondern auch eine prägende Persönlichkeit für das Mannschaftsgefüge. Trainer Key Riebau beschreibt den Mittelfeldspieler als durchweg positiven Charakter, der sich ohne Anlaufzeit wieder in die Gruppe einfügt. Die Enttäuschung über Kaisers Weggang ins Ausland sei damals groß gewesen, umso größer nun die Freude über seine Rückkehr an die Delme. Sportlich verbindet Riebau mit Kaiser klare Erwartungen. Er soll Verantwortung übernehmen, insbesondere gegenüber den jüngeren Spielern, und darauf achten, dass das Team konsequent an seine Leistungsgrenze geht. In einer Phase, in der es um hohe Ziele geht, sieht der Trainer in Kaiser einen Antreiber, der den notwendigen Anspruch im Alltag verkörpert. Die Voraussetzungen stimmen aus seiner Sicht: Kaiser ist gesund, hoch motiviert und bereit, voranzugehen.

Kader bleibt nicht unangetastet Parallel zur Rückkehr des Routiniers blickt der Verein weiter aufmerksam auf den Transfermarkt. Riebau macht keinen Hehl daraus, dass der Kader noch punktuell verstärkt werden soll. Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen, ein oder zwei weitere Verpflichtungen hält der Trainer für realistisch und auch für notwendig. Hintergrund ist die eigene Analyse der Hinrunde: Gegen deren Ende habe sich bei Teilen der Mannschaft eine gewisse Bequemlichkeit eingeschlichen. Der bedingungslose Siegeshunger, der Atlas lange ausgezeichnet hatte, war nicht mehr durchgängig spürbar.