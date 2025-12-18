Mats Kaiser kehrt zum SV Atlas zurück

Nach einem Jahr im Ausland schließt sich Mats Kaiser wieder dem SV Atlas Delmenhorst an. Der Mittelfeldspieler trägt damit ab sofort erneut das gelb-blaue Trikot.
Der SV Atlas Delmenhorst kann zur Winterpause einen Rückkehrer vermelden. Mats Kaiser ist nach genau einem Jahr in Neuseeland zurück in Delmenhorst und wieder Teil des Oberliga-Kaders. Der Mittelfeldspieler hatte nach dem Abschluss seines Lehramtsstudiums die Gelegenheit genutzt, im Ausland zu arbeiten, und war dem Verein in dieser Zeit sportlich nicht zur Verfügung gestanden.
Nun ist Kaiser zurück in Deutschland – und damit auch zurück bei seinem früheren Klub. Die Verantwortlichen hatten den Kontakt während seines Auslandsaufenthalts aufrechterhalten und frühzeitig den Wunsch hinterlegt, den Spieler bei einer Rückkehr erneut zu verpflichten.
Sportvorstand Bastian Fuhrken sagt zur Rückkehr:
„Als Mats vor einem Jahr nach Neuseeland gereist ist, hatten wir bereits den Wunsch, ihn bei seiner Rückkehr direkt wieder zu verpflichten. Dass es nun so gekommen ist, freut uns sehr. Mats ist ein intelligenter Spieler, der unserem Spiel gut tun wird.“
Auch der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Zeit:
„Ich freue mich sehr, wieder an Bord zu sein und mit den Jungs im neuen Jahr anzugreifen. Gemeinsam wollen wir in dieser Saison noch viel erreichen.“
Mit der Rückkehr von Mats Kaiser erhält der SV Atlas zusätzliche Qualität und Erfahrung für das zentrale Mittelfeld.