Mats Bauer wechselt aus Kropp an den Rantrumer Lagedeich

Der TSV Rantrum hat seinen nächsten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 eingetütet. Der 21-jährige Mittelfeldakteur Mats Bauer wird zukünftig am Rantrumer Lagedeich kicken. Nach intensiven Gesprächen ist es den sportlich Verantwortlichen gelungen, den Allrounder von einem Wechsel zum ambitionierten Landesligisten zu überzeugen. Bauer wird damit als offiziell dritter Sommer-Neuzugang das Rantrumer Trikot überstreifen.
Mit Mats Bauer verlässt ein echtes Urgestein seinen Heimatverein TSV Kropp. Satte 15 Jahre lang schnürte der spielstarke Mittelfeldmann seine Fußballschuhe in Kropp und durchlief dort fast sämtliche Jugend- und Ausbildungsmannschaften, ehe er erfolgreich den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Zuletzt gehörte er beim Ligakonkurrenten sowohl zum Aufgebot der ersten als auch der zweiten Herrenmannschaft.
Insgesamt absolvierte Bauer in seiner bisherigen Herren-Laufbahn 48 Pflichtspieleinsätze und bewies mit sieben erzielten Treffern auch regelmäßig seine Torgefahr aus der Zentrale heraus. In Rantrum sieht der solide Kicker nun den optimalen Boden für seine persönliche Weiterentwicklung.
Für Mats Bauer selbst fiel die Entscheidung für den Wechsel nach der langen Zeit in seiner sportlichen Heimat sichtlich leicht, da die Rantrumer Verantwortlichen von Beginn an ein rundum stimmiges Gesamtpaket präsentierten. Der Neuzugang blickt der anstehenden Vorbereitung und der neuen Spielzeit mit großer Vorfreude entgegen:
„Nach fast 15 Jahren in Kropp freue ich mich sehr über den Wechsel nach Rantrum und die neue Herausforderung dort! Alle Gespräche, das familiäre Umfeld und die ersten Trainingseinheiten haben mich direkt vom ersten Kontakt an überzeugt. Ich bin dankbar für die Chance am Lagedeich und möchte meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen!“
Beim TSV Rantrum ist die Freude über die Zusage des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers ebenfalls groß. Die Verantwortlichen betonten unisono, wie glücklich man darüber sei, den begehrten Akteur vom gemeinsamen sportlichen Konzept überzeugt zu haben. Mit Bauer gewinnt das Team spürbare Qualität im Zentrum hinzu, um das Saisonziel einer erfolgreichen Spielzeit in der Landesliga Schleswig gemeinsam anzugehen.