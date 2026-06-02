Mats Bauer wechselt aus Kropp an den Rantrumer Lagedeich

Cheftrainer Erik von Lanken (TSV Rantrum) darf sich über einen flexibel einsetzbaren Zugang freuen. – Foto: Ismail Yesilyurtz

Der TSV Rantrum hat seinen nächsten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27 eingetütet. Der 21-jährige Mittelfeldakteur Mats Bauer wird zukünftig am Rantrumer Lagedeich kicken. Nach intensiven Gesprächen ist es den sportlich Verantwortlichen gelungen, den Allrounder von einem Wechsel zum ambitionierten Landesligisten zu überzeugen. Bauer wird damit als offiziell dritter Sommer-Neuzugang das Rantrumer Trikot überstreifen.

Ein echtes Kropper Urgestein sucht die neue Herausforderung

Mit Mats Bauer verlässt ein echtes Urgestein seinen Heimatverein TSV Kropp. Satte 15 Jahre lang schnürte der spielstarke Mittelfeldmann seine Fußballschuhe in Kropp und durchlief dort fast sämtliche Jugend- und Ausbildungsmannschaften, ehe er erfolgreich den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Zuletzt gehörte er beim Ligakonkurrenten sowohl zum Aufgebot der ersten als auch der zweiten Herrenmannschaft.

Insgesamt absolvierte Bauer in seiner bisherigen Herren-Laufbahn 48 Pflichtspieleinsätze und bewies mit sieben erzielten Treffern auch regelmäßig seine Torgefahr aus der Zentrale heraus. In Rantrum sieht der solide Kicker nun den optimalen Boden für seine persönliche Weiterentwicklung.