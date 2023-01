Matkovic-Cup der Herren und Aldente-Cup der Junioren

Hallenturnierwochenende in Zuffenhausen!

Der 5. E-Center Matkovic Cup der Herrenteams, sowie der 4. Aldente-Cup im Kinderfussball finden am Wochenende 7./8. Januar statt.



Am Samstag um 12:30 Uhr findet das Auftaktspiel der ERSTEN des TV89 Zuffenhausen gegen den TV Cannstatt statt. Anschließend wird in zwei 6er Gruppen das Viertelfinale ausgespielt bis um 20:09 Uhr das Finalspiel um den Matkovic-Cup angepfiffen wird. Neben den Platzierungen der Teams wird der beste Spieler, der beste Torspieler, der beste Torschütze und der beste Schiedsrichter geehrt. Wir freuen uns auf den Budenzauber nachdem das Turnier leider coronabedingt zwei Mal ausgefallen ist.

FREIER EINTRITT - für das leibliche Wohl ist in der Talwiesenhalle - Haldenrainstraße 35 70435 Stuttgart - gesorgt!