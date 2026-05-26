Mathis Heller rückt fest in den Herren-Kader auf

– Foto: SV Erika/Altenberge

Der nächste Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung schafft den Sprung in den Herrenbereich: Mathis Heller wird ab Sommer 2026 fest zum Kader der 1. Herren gehören. Der Verein setzt damit weiter auf die Entwicklung eigener Talente.

Bereits in seinen früheren Jugendjahren spielte Heller in Meppen, ehe er vor zwei Jahren zurückkehrte. Seitdem läuft er für die A-Jugend auf und empfahl sich dort für höhere Aufgaben.

In der laufenden Saison half Heller bereits in einigen Spielen der 1. Herren aus. Dabei zeigte der Nachwuchsspieler nach Vereinsangaben direkt sein Potenzial. Entsprechend groß ist die Freude darüber, dass er nun dauerhaft Teil der Mannschaft wird und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung geht.

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