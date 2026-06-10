Mathis Antoni bleibt dem SC Papenburg erhalten

– Foto: Kevin Baranowski

Der SC Blau-Weiß 94 Papenburg kann auch in der kommenden Saison auf Mathis Antoni bauen. Der Verein gab via Instagram bekannt, dass der Spieler seinen Vertrag verlängert hat und damit auch in der Spielzeit 2026/2027 das Trikot der Emsländer tragen wird.

„Nächste Vertragsverlängerung, nächste starke Nachricht für die kommende Spielzeit“, schrieb der Verein zur Verlängerung. Zudem hieß es: „Schön, dass du weiterhin Teil unserer Blau-Weißen Familie bleibst!

Der 22-Jährige kam 2023 aus der U-19-Bundesliga vom SV Meppen und ist seitdem eine feste Größe bei den Blau-Weißen. Insgesamt stand er 75 Mal in der Landesliga auf dem Feld und steuerte dabei elf Tore sowie 30 Assists bei. 15 Scorer waren es in der frisch abgelaufenen Saison bei 23 Partien.