Mathias Tillschneider: Bald wieder Mister 100 Prozent Leistungsträger Mathias Tillschneider arbeitet an seinem Comeback für die TSG Pfeddersheim +++ Aufstiegsrunde bleibt das Ziel

Pfeddersheim. Elf Spieltage sind in der Oberliga bereits absolviert und dennoch bringt es Mathias Tillschneider gerade mal auf zwei Kurzeinsätze. Lediglich 58 von inzwischen über 1000 möglichen Minuten stand der 31-Jährige für die TSG Pfeddersheim auf dem Platz. Keine einfache Situation für den Leistungsträger. „Wenn es einen trifft, dann meist so richtig“, kommentiert Tillschneider. Seinem Team nicht auf dem Platz helfen zu können, wurmt den gebürtigen Wormser spürbar.

Auch das vorläufige Comeback gegen Eisbachtal (5:1) lief für den TSGler nicht wirklich glücklich. Eine Schnittwunde entzündete sich im Nachgang, sodass der Pfeddersheimer beim jüngsten 1:5 zum Rückrundenstart in Karbach erneut nicht mittun konnte. „Die Entzündung ist am Abklingen. Am Donnerstag steht noch ein Verbandswechsel an, dann war es das hoffentlich erstmal“, hofft Tillschneider auf eine Saison ohne weitere Blessuren. „Wir haben schon oft genug erfahren müssen, wie wir durch Ausfälle ausgebremst werden“, wünscht er sich, dass die Wormser bald mal wieder mit voller Kapelle auflaufen können. „Es wäre wirklich interessant zu sehen, wo die Reise für uns hingeht, wenn du nicht permanent fünf, sechs Stammspieler ersetzen und jede Woche die Startelf ändern musst“, hält der 31-Jährige einen Platz unter den Top fünf für realistisch. „Auch, wenn fast alle Spiele sehr eng sind und natürlich erst noch gespielt werden müssen.“

27 Minuten waren am ersten Spieltag gegen Karbach absolviert, da prallten „Tilli“ und TSG-Keeper Patrick Stofleth unglücklich zusammen. „Ich hatte zwei Rippen gebrochen, wobei die eine die Lunge verletzt hat“, erklärt der 31-Jährige. Zum Glück habe der Pyhsio ihn direkt ins Krankenhaus geschickt, sonst wäre am Abend vermutlich die Lunge des Fußballers kollabiert. „So wurde ich direkt operiert und Schlimmeres verhindert“, sagt Tillschneider, der in den kommenden neun Wochen zum Zuschauen verdammt war.

Wenngleich er noch lange nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist, wolle er helfen, die Aufstiegsrunde zu erreichen. „Das hängt natürlich oft von der Tagesform und vom Personal ab, aber wir haben noch neun Spiele Zeit, es besser zu machen, als in der vergangenen Saison, wo wir ja sehr knapp gescheitert sind.“ Gelingt es diesmal, steht die elfte Oberliga-Saison der TSG in Serie ins Haus. Tillschneider war immer mit dabei. Angebote von extern, lehnte er stets ab. „Ich bin jemand, der gerne da bleibt, wo er sich wohlfühlt“, erklärt der 31-Jährige, der seine komplette Jugend beim SV Horchheim spielte, dann von den FCK-Amateuren ins Uwe-Becker-Stadion wechselte.

Jede Menge Erfahrung

251 Oberligaspiele (39 Tore) hat er seitdem absolviert. „Von vornherein habe ich alles als sehr familiär empfunden. Ich kenne hier jeden, es wird viel für einen getan und man wird wertgeschätzt“, nennt er die Gründe für seinen Verbleib. „Es ist auch ein Stück Dankbarkeit, um etwas zurückzugeben.“ Erfolge, wie der Oberliga-Aufstieg 2012 in seiner ersten TSG-Saison schweißten ihn mit anderen Urgesteinen wie Sebastian Kaster, Tobias Bräuner oder Christopher Ludwig zusammen. „Man kennt sich ziemlich gut und hat viel zusammen erlebt“, sagt Tillschneider, der in Worms im öffentlichen Dienst arbeitet. „Ich wohne in Herrnsheim, das sind zehn Minuten Fahrtzeit zum Training und um auf höchstem Amateurniveau zu spielen. So was gibt es nicht häufig.“

Dass im Verbandspokal nun auch wieder das Stadtderby gegen die Wormatia ansteht, habe zusätzlichen Anreiz. „Dafür sind wir alle Sportler, klar wollen wir weiterkommen“, sagt Mathias Tillschneider, der spätestens bis zum Pokalkracher am 1. November endlich wieder bei 100 Prozent sein möchte, um auch seine Einsatzzeiten wieder nach oben zu schrauben.