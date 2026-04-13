Mathias Necea rückt beim FV Lörrach-Brombach zu den Aktiven auf

FVLB-Sportchef Antonio Ratto (links) und Mathias Necea | Foto: FVLB

Mit Mathias Necea (19) rückt im Sommer ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Aktivbereich des FV Lörrach-Brombach. "Damit macht der Spieler den nächsten wichtigen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung", heißt es seitens des Landesligisten. "Nach einem Auslandsjahr in Rumänien, in dem wir ihn eng begleitet und unterstützt haben, kehrt Mathias nun zurück und möchte beim FVLB im Aktivbereich seine Anlagen und Fähigkeiten unter Beweis stellen."

In der vergangenen Saison kam Necea bereits zu ersten Einsätzen für die zweite FVLB-Mannschaft in der Kreisliga A. "Mathias ist ein großes Talent und hat sowohl im Ausland als auch bereits zuvor beim FVLB eindrucksvoll gezeigt, welches fußballerische Potenzial in ihm steckt. Genau an diese Leistungen will er nun anknüpfen. Sportlich setzt man beim FVLB große Hoffnungen auf den Mittelfeldspieler, denn mit seinen Fähigkeiten könnte er zu einer wichtigen Stütze in der Mannschaft werden", so der Landesligist weiter. "Der sportliche Leiter Antonio Ratto freut sich sehr, Mathias vom neuen sportlichen Konzept überzeugt zu haben und ihn weiterhin auf seinem Weg begleiten und gezielt fördern zu dürfen."