Mathias Berner übernimmt TSG 08 Roth Neuer Trainer für die Vollmannschaft gefunden +++ Verkündung via Social Media +++

Die Abteilungsleitung um Nico Gelev hat dann auch in der vergangenen Woche zügig Kontakt zu „Matze“ Berner aufgenommen. Der hatte sich aber Bedenkzeit erbeten, da er ja nach dem Ende seiner Tätigkeit bei den Sportfreunden Hofstetten eigentlich eine Pause einlegen wollte. „In Hofstetten hat ja alles gepasst, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Ruhe haben“, sagt Berner. Bei einem anderen Verein wäre er auch nicht ins Grübeln gekommen, „aber bei der TSG ist das etwas anderes, das ist mein Heimatverein. Und mich hat es auch sehr beeindruckt, wie viele Menschen rund um den Verein sich um mich bemüht haben. Das war ja nicht nur Nico alleine“, erzählt Berner über viele Gespräche in den vergangenen Tagen, unter anderem mit dem Sportlichen Leiter Sven Müller.

Am Samstag hat sich der Inhaber der Trainer-B-Lizenz noch das Heimspiel der TSG gegen die SG Ramsberg/St. Veit angeschaut (rechts im Bild), im Lauf des Sonntags gab er Nico Gelev die Zusage, dass er ab Dienstag das Training leiten wird.

Die Abteilungsleitung um Gelev hofft nun erneut, dass mit der Verpflichtung von Mathias Berner Ruhe auf dieser wichtigen Position einkehren wird und die Vollmannschaft allgemein nach schwierigen Jahren mit dem Abstieg aus der Bezirksliga wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. „Matze ist ein Rother, er kennt den Verein und war ja auch regelmäßig bei unseren Heimspielen als Zuschauer da“, sagt Nico Gelev. An Bord als Co-Trainer bleibt Max Weiß, der ja am Samstag gegen Ramsberg/St. Veit zusammen mit Sven Müller in der Verantwortung stand.

Bei der TSG 08 Roth begann vor neun Jahren Mathias Berners Trainerlaufbahn im Vollmannschaftsbereich. Vor der Saison 2013/14 wurde er von den damaligen Verantwortlichen der TSG-Fußballabteilung gefragt, ob er denn nicht die zweite Mannschaft, damals in der Kreisliga, übernehmen möchte. Zuvor war der 45-Jährige, der mit seiner Familie in Roth wohnt und selbst bei der SpVgg und dem TSV/der TSG spielte, als Trainer und Funktionär bei der damaligen JFG Franken-Jura (TSG Roth, Leerstetten, Schwand) tätig. Also begann seine Laufbahn als Coach im Herrenbereich, über den TSV Georgensgmünd und den FC Schwand landete er schließlich zur Spielzeit 2018/19 bei den Sportfreunden in Hofstetten.

Jenem Verein, mit dem er in der vergangene Runde nach einer famosen Aufholjagd und einer erfolgreichen Relegation noch den Klassenerhalt in der Kreisliga Ost feierte. Kurioserweise glückte dieser Erfolg in der Relegation gegen den TSV Absberg – im Speck Sportpark bei der TSG…

Quelle: Homepage TSG 08 Roth