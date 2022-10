Das Frauenteam von Siegfried Materborn ist voll in der Landesliga angekommen. – Foto: Arno Wirths

Materbornerinnen feiern den dritten Sieg in Folge 2:0 gegen SuS Niederbonsfeld.

Siegfried Materborn ist endgültig in der Frauen-Landesliga angekommen. Im siebten Saisonspiel feierte der Aufsteiger den vierten Sieg und damit den dritten in Folge. Nach dem 2:1 in der Woche zuvor bei GW Lankern II gelang der Mannschaft nun im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SuS Niederbonsfeld ein 2:0 (2:0)-Erfolg. Dadurch festigten die Materbornerinnen den fünften Rang.

In der ersten Halbzeit musste der Gastgeber aber bis zur 40. Minute warten, um den Füghrungstreffer bejubeln zu können. Lara Biermann erzielte das 1:0. Vier Minuten später erhöhte sie auf 2:0. In der zweiten Halbzeit versuchten die Materbornerinnen, den Vorsprung noch auszubauen, was aber nicht mehr gelang.