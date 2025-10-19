Materborn zieht davon, Wahnsinn in Sevelen, Bedburg-Hau II jubelt

Kreisliga A Kleve-Geldern: Siegfried Materborn gewinnt das Spitzenspiel bei Viktoria Winnekendonk, die SGE Bedburg-Hau II holt den ersten Erfolg der Saison! Ein Kantersieg für den TSV Nieukerk und enge Duelle bei GW Vernum und dem SV Sevelen. So lief der 10. Spieltag:

Bevor Tabellenführer Siegfried Materborn zum Topspiel in Winnekendonk antritt, beträgt der Vorsprung auf Verfolger Aldekerk nur zwei Punkte. Der FCA bezwang Aufsteiger Sturm Wissel nämlich mit 3:1 - und hatte das notwendige Glück: Weil Kevin Bolten in der 54. Minute nur den Pfosten traf, war der verwandelte Foulelfmeter von Spielertrainer Robin Deckers nur der Anschlusstreffer und nicht der Ausgleich (64.). Fabian Münz machte in der 80. Minute dann alles klar.

Der SV Walbeck hat "nur noch" sechs Punkte Rückstand auf die Eins der Liga, denn beim 1. FC Kleve II feierte der ehemalige Bezirksligist einen knappen 4:3-Erfolg. Die Gäste führten mit 3:0 und 4:1, ehe Kleve II zu weiteren Treffern kam und Spannung aufkeimte. Die Oberliga-Reserve verweilt mit Wissel im Mittelfeld derLiga.



Deutlich mit 1:5 unterlag der SV Nütterden dem stark aufspielenden TSV Nieukerk. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gäste durch Treffer von Mirco van Bergen, Junior Willems und Fabian Mertens den Grundstein für den Auswärtssieg. Nach dem Anschluss von Fabian Lemm keimte kurz Hoffnung auf, doch Nico Haase und Felix Brusius machten den klaren Erfolg perfekt. Der TSV tankt Selbstvertrauen im Keller.

Die Reserve der Alemannia Pfalzdorf feierte einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum. Nils Schotten brachte die Gastgeber nach 24 Minuten in Führung, ehe Joel Maximilian Piskurek kurz nach der Pause für die Vorentscheidung sorgte. Damit verlässt der Aufsteiger den Keller.

Vor 245 Zuschauern lieferte sich Viktoria Winnekendonk mit Siegfried Materborn ein intensives Duell. Die Gäste gingen kurz vor der Pause durch Jonas Göknur in Führung, doch direkt nach Wiederbeginn glich Luis Helisch aus. Als vieles auf ein Remis hindeutete, avancierte Lukas Gervens in der 87. Minute zum Matchwinner des Tabellenführers, der fünf Punkte Vorsprung auf Aldekerk und sogar neun auf die Viktoria hat.

Mit einer starken ersten Halbzeit legte SGE Bedburg-Hau II den Grundstein für den 4:1-Heimsieg gegen den SV Veert. Domenic Drews eröffnete früh, ehe Pascal Puff mit einem Doppelpack auf 3:0 stellte. Zwar verkürzte Veert noch vor der Pause, doch in einer langen Nachspielzeit traf Niclas Pohle zum Endstand. Der erste Sieg der Saison hält Veert weiter im Keller.

Ein spektakuläres Spiel boten der SV Sevelen und der Uedemer SV. Die Gäste gingen früh durch Philipp Starbatty in Führung, doch nach dem Seitenwechsel drehte Sevelen auf: Philipp Langer und Nick Dellen trafen zum 2:1. Die Schlussphase wurde zum Drama – nach Treffern von Tim Kerkmann, Marian-Luca Schmidt, Lukas Broeckmann und erneut Langer stand ein wildes 4:3. Der Siegtreffer fiel erst in der 95. Minute, zuvor trafen auch Schmidt und Broeckmann in der Nachspielzeit. Der USV verliert auch den Anschluss an MAterborn und hat sogar zehn Punkte weniger als der Primus.

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Nütterden

So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Siegfried Materborn

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Winnekendonk

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - FC Aldekerk

So., 26.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Grün-Weiß Vernum

So., 26.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Sevelen

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II

So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck

So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV

So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel

So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk

