Materborn muss Wiedergutmachung leisten, Kellerduell in Bedburg-Hau

Eröffnet wird der Spieltag bereits am Mittwoch (26. November, 20 Uhr) durch Viktoria Winnekendonk und den BV Sturm Wissel. Für Siegfried Materborn heißt es, wieder in die gewohnt souveräne Verfassung zurückzufinden und gegen den abstiegsgefährdeten SV Issum einen Sieg einzufahren. Die SGE Bedburg-Hau II empfängt Alemannia Pfalzdorf II: Die Gastgeber sind mit nur sechs Zählern das Schlusslicht der Liga – die Gäste stehen mit 13 Punkten knapp über dem Strich. Das ist der 15. Spieltag!