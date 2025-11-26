 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Materborn muss Wiedergutmachung leisten
Materborn muss Wiedergutmachung leisten – Foto: Susanne Schmidt

Materborn muss Wiedergutmachung leisten, Kellerduell in Bedburg-Hau

Kreisliga A, Kleve & Geldern: Materborn hat am vergangenen Spieltag das erste Spiel der Saison verloren und ist nun auf Wiedergutmachungskurs. Im Kellerduell empfängt das Schlusslicht aus Bedburg-Hau die Pfalzdörfer.

Eröffnet wird der Spieltag bereits am Mittwoch (26. November, 20 Uhr) durch Viktoria Winnekendonk und den BV Sturm Wissel. Für Siegfried Materborn heißt es, wieder in die gewohnt souveräne Verfassung zurückzufinden und gegen den abstiegsgefährdeten SV Issum einen Sieg einzufahren. Die SGE Bedburg-Hau II empfängt Alemannia Pfalzdorf II: Die Gastgeber sind mit nur sechs Zählern das Schlusslicht der Liga – die Gäste stehen mit 13 Punkten knapp über dem Strich. Das ist der 15. Spieltag!

>>> Das ist die Tabelle der Kreisliga A Kleve & Geldern

Das ist der 15. Spieltag:

So., 30.11.2025, 16:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
16:00live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
20:00live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
15:00

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
20:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:30live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:15

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30

Das sind die nächsten Spiele:

16. Spieltag
Sa., 22.11.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - SV WiDo
Do., 04.12.25 20:00 Uhr Nütterden - SGE B.-Hau II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SV Issum - SV Walbeck
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Aldekerk - Sevelen
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr Pfalzdorf II - 1. FC Kleve II
So., 07.12.25 14:15 Uhr Wissel - Materborn
So., 07.12.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Veert
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vernum - TSV WaWa

17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Kleve & Geldern

