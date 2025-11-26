Materborn muss Wiedergutmachung leisten, Kellerduell in Bedburg-Hau

Eröffnet wird der Spieltag bereits am Mittwoch (26. November, 20 Uhr) durch Viktoria Winnekendonk und den BV Sturm Wissel. Für Siegfried Materborn heißt es, wieder in die gewohnt souveräne Verfassung zurückzufinden und gegen den abstiegsgefährdeten SV Issum einen Sieg einzufahren. Die SGE Bedburg-Hau II empfängt Alemannia Pfalzdorf II: Die Gastgeber sind mit nur sechs Zählern das Schlusslicht der Liga – die Gäste stehen mit 13 Punkten knapp über dem Strich. Das ist der 15. Spieltag!
16. Spieltag
Sa., 22.11.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - SV WiDo
Do., 04.12.25 20:00 Uhr Nütterden - SGE B.-Hau II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SV Issum - SV Walbeck
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Aldekerk - Sevelen
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr Pfalzdorf II - 1. FC Kleve II
So., 07.12.25 14:15 Uhr Wissel - Materborn
So., 07.12.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Veert
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vernum - TSV WaWa
17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum