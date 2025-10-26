Materborn marschiert weiter – Aldekerk bleibt erster Verfolger

Der 11. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bestätigt den Trend an der Spitze: Siegfried Materborn bleibt ungeschlagen, auch der FC Aldekerk hält sich mit einem klaren Auswärtssieg im Rennen. Dahinter feiern Alemannia Pfalzdorf II und der 1. FC Kleve II überzeugende Auftritte, während Grün-Weiß Vernum ein spektakuläres Torfestival in Wissel gewinnt.

Auch Tabellenführer Siegfried Materborn bleibt das Maß der Dinge. Beim TSV Wachtendonk-Wankum sorgte Lukas Gervens mit einem Dreierpack (6., 73., 77.) für den nächsten souveränen Sieg. Die Mannschaft von Sebastian Eul und Dennis Thyssen kontrollierte die Partie von Beginn an und baute ihre beeindruckende Serie auf zehn Siege aus elf Spielen aus. Der TSV blieb weitgehend ohne Durchschlagskraft und rutschte durch die Niederlage ins Tabellenmittelfeld ab.

Ein turbulentes Finale erlebten die Zuschauer beim 3:1-Erfolg der Viktoria Winnekendonk beim SV Walbeck. Zunächst hatte Stephan Gorthmanns die Gastgeber in Führung gebracht, ehe Almir Pasalic kurz vor Schluss ausglich. In der Nachspielzeit drehte die Viktoria das Spiel durch ein Eigentor von Jonas Gerritzen und den Treffer von Giuliano Diebels. Für Trainer Johannes Rankers war es der siebte Saisonsieg, während Walbeck nach dem späten Einbruch Punkte liegen ließ.

Der FC Aldekerk gewann das Derby beim TSV Nieukerk klar mit 3:0 – und das trotz einer Roten Karte gegen Paul Pütz kurz nach der Pause. Schon zuvor hatte Matthias Diepers getroffen, ehe die eingewechselten Nick Hertelt und Paul Joel Schramm die Partie entschieden. Trainer Marc Kersjes’ Team bleibt mit 26 Punkten erster Verfolger des Spitzenreiters, während Nieukerk in der Tabelle weiter abrutscht.

Torreich ging es beim 6:3-Erfolg von Grün-Weiß Vernum beim BV Sturm Wissel zu. Nach einem 0:2-Rückstand drehte Vernum die Begegnung durch Treffer von Justin Regenhardt, Jannik Szentulat, Alexander Spolders und einem Eigentor des Gegners. Selbst eine Gelb-Rote Karte gegen Lutz Schetters brachte die Mannschaft von Sascha Heigl nicht aus dem Konzept. Wissel bleibt im Mittelfeld, Vernum klettert auf Rang zehn.

Beim 1:1 zwischen dem SV Issum und dem SV Sevelen hatten die Gastgeber zunächst die besseren Chancen. Ben Bongartz brachte Issum in Führung, ehe Marian-Luca Schmidt in der zweiten Halbzeit ausglich. Tim Kabasch vergab zuvor per Strafstoß die mögliche 2:0-Führung, Torwart Matthias Deckers parierte stark.

Mit einem klaren 5:0-Heimerfolg über die SGE Bedburg-Hau II meldete sich der Uedemer SV eindrucksvoll zurück. Lasse Derksen, Leon Schuler, Till Lennart Bienemann, Peter Janßen und Tom Ebbing trafen für die Gastgeber. Nach einer Roten Karte gegen Hendrik Peters spielte Bedburg-Hau in Unterzahl, konnte aber auch zuvor kaum Akzente setzen. Trainer Peter Janßen’s Team bleibt mit 21 Punkten in der Spitzengruppe.

Der 1. FC Kleve II feierte einen souveränen 3:0-Erfolg beim SV Veert. Dominik Ljubicic traf doppelt, dazwischen erhöhte Milan Yilmaz Taylan. Unter der Leitung von Spielertrainer Christian Klunder präsentierte sich die Mannschaft effizient und rückt auf Tabellenplatz neun vor. Für Aufsteiger Veert war es die sechste Saisonniederlage. Alemannia Pfalzdorf II – SV Nütterden 3:0

Alemannia Pfalzdorf II: Niklas Weeren, Finn Jakob Kösters, Jonas Schotten, Niklas Hoffmann, Lasse van de Loo, Moritz Geerissen, Lennart Helm (80. Tom Hölscher), Danijel Lorenz (65. Jonathan Helm), Tim Janssen (63. Mathis Janßen), Joel Maximilian Piskurek (83. Mirco Menck), Luca Kanders (82. Jonas Neeff) - Trainer: Christian Offermanns

SV Nütterden: Jonas Gaelings, Cedric Dinnessen, Finn Kramps (63. Jan Johannes), Julian Henseler Garcia, Jonas Böhmer, Frederik Janssen, Alexander Reinders, Ryad Kadri, Fabian Lemm (64. Sedat Sacan), Martin Thyssen (83. Alexander Böhmer), Lasse Kramps (75. David Böhne) - Trainer: Joachim Böhmer - Trainer: Dirk Arns

Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Joel Maximilian Piskurek (8.), 2:0 Finn Jakob Kösters (56.), 3:0 Luca Kanders (71.)



TSV Wachtendonk-Wankum – Siegfried Materborn 0:3

TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Sören Höffler, Leonard Meyendriesch, Fynn Woschek, Marvin Kehrbusch, Carsten Mehnert, Nico Schottes, Finn Marius Beckers, Daniel Geißels, Maximilian Wisniewski, Sean Laabs - Trainer: Sebastian Tissen

Siegfried Materborn: Andy Kaus, Lars Buunk, Jonas Göknur, Justus Horstmann (46. Ibrahima Diogo Barry), Falko Hammer, Kian Marc Lachmann, Fabian Richter (55. Jonathan Klingbeil), Julian Tenhaft, Hannes Michajlezko (74. Luca Erkens), Nils Rütjes (80. Robert Salma), Lukas Gervens - Co-Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Lukas Gervens (6.), 0:2 Lukas Gervens (73.), 0:3 Lukas Gervens (77.)



SV Walbeck – Viktoria Winnekendonk 1:3

SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Christoph Peerenboom, Luca Matz Wienhofen, Joel Zweigle, Jens Willemsen, Manuel Waerder (76. Christian Hönning), Hubertus Arians, Stephan Gorthmanns (69. Jonas Gerritzen), Robin Dietz (53. Niklas Tebbe), Nick Holla (53. Lukas Wistuba) - Co-Trainer: Daniel Mertens - Trainer: Carlos Hurtado Martinez

Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, White Chuku Anyahiechi, Luca Hamaekers (56. Maxime Sakowski), Marvin Flassenberg, Lion Janssen, Manfred Stammen (97. Farhad Mohammadi), Janis Luyven, Luis Helisch (63. Maximilian Angenlahr), Oliver Berns - Trainer: Johannes Rankers

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Stephan Gorthmanns (32.), 1:1 Almir Pasalic (89.), 1:2 Jonas Gerritzen (90.+5 Eigentor), 1:3 Giuliano Diebels (90.+8)



TSV Nieukerk – FC Aldekerk 0:3

TSV Nieukerk: Marc Spandick, Stefan Onkels, Fabian Mertens (81. Liam Wallenborn), Leon van Koeverden (76. Nic van Koeverden), Felix Brusius, Maurice Zobel, Niklas Harnischmacher, Junior Willems, Max Brusius, Mirco van Bergen (76. Nico Haase), Ebrahim Sarshar (63. Leon Holtmanns) - Co-Trainer: Jan Büskens - Trainer: Thomas Mertens

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs (62. Paul Joel Schramm), Stefan Herrschaft (46. Paul Albert Hoeps), Josef Franke, Matthias Diepers (68. Alessandro Vaccaro- Notte), Fabian Ampütz, Jimmy Altgen (88. Robin Ciupka), Fabian Maximilian Münz (68. Nick Hertelt) - Trainer: Marc Kersjes

Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Matthias Diepers (28.), 0:2 Nick Hertelt (70.), 0:3 Paul Joel Schramm (83.)

Rot: Paul Pütz (48./FC Aldekerk/Weiss keiner warum)



BV Sturm Wissel – Grün-Weiß Vernum 3:6

BV Sturm Wissel: Jonas Detlef Goebel, Noel Kanders, Niklas Köhn, Cedric Anton Friedrich Esser, Aaron Kreiß, Dustin Knoor, Kevin Deckers (83. Robin Deckers), André Sowa, Robin Deckers, Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Spielertrainer: Robin Deckers

Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Felix Claßen, Maik Regenhardt (36. Luca Strompen), Joshua Ben Fischer, Justin Regenhardt, Daniel Dück (88. Adrian Peters), Jannik Szentulat, Janning Fischer, Jonah Schmidt (46. Max Billhardt), Lutz Schetters, Tim Hegmans (79. Alexander Spolders) - Trainer: Sascha Heigl

Schiedsrichter: Sebastian Kelm (Kerken) - Zuschauer: 50

Tore: 2:0 Justin van de Sandt (38.), 2:1 Justin Regenhardt (50.), 2:2 Jannik Szentulat (53. Foulelfmeter), 2:3 (60. Eigentor), 3:3 Robin Schmidt (69. Foulelfmeter), 3:4 (78. Eigentor), 3:5 Alexander Spolders (86.), 3:6 Justin Regenhardt (90.)

Gelb-Rot: Lutz Schetters (68./Grün-Weiß Vernum/)



Uedemer SV – SGE Bedburg-Hau II 5:0

Uedemer SV: Till Hinckers, Peter Janßen, Tom Ebbing, David Pouwels, Simon Trappe (37. Jonah Schreiber), Maik Hemmers, Jonas van den Heuvel, Lasse Derksen (80. Christopher Paessens), Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (70. Levin Terlinden), Leon Schuler (80. Lukas Broeckmann) - Co-Trainer: Christopher Dombek - Spielertrainer: Peter Janßen

SGE Bedburg-Hau II: Jan Rappers, Martin Lindau, Tim Ingenhaag (22. Justus van Haaren), Hendrik Peters, Domenic Drews, Maurice Kresimon (46. Jan Schoofs), Jan Elsmann, Ansgar Nießen (30. Sven Bröcheler), Matthias Rausch, Pascal Puff (68. Arne Michael Schmatz), Niclas Pohle (71. Martin Rydzek) - Trainer: Rene van Elten - Co-Trainer: Leon Heuvens

Schiedsrichter: Robert van Brackel (Kleve) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lasse Derksen (21.), 2:0 Leon Schuler (25.), 3:0 Till Lennart Bienemann (49.), 4:0 Peter Janßen (63.), 5:0 Tom Ebbing (76.)

Rot: Hendrik Peters (84./SGE Bedburg-Hau II/Foulspiel)



SV Issum – SV Sevelen 1:1

SV Issum: Luca Becker, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Fabian Kok, Rojhat Kilic (76. Tobias Spaltmann), Martin Hirsch Weiser, Andreas Bongartz (64. Luca Rothardt), Dustin Admiral (68. Mark Holsteg), Tim Worschischek (68. Luis Rothardt), Justin-Noel Schmidt, Ben Bongartz - Trainer: Thorsten Fronhoffs

SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Markus Esters, Nick Dellen, Hendrik Vester, Lucas Claus (14. Jan-Luis Ruhnau) (61. Yannick Nellen), Max Ruhnau (68. Dustin Lingen), Adriano Fröse, Marian-Luca Schmidt (85. Timo Boy), Philipp Langer, Lukas Garic (61. Dustin Ronnes) - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Schiedsrichter: John Sahhar - Zuschauer: 502

Tore: 1:0 Ben Bongartz (17.), 1:1 Marian-Luca Schmidt (64.)

Besondere Vorkommnisse: Tim Kabasch (SV Issum) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Matthias Deckers (21.).



SV Veert – 1. FC Kleve II 0:3

SV Veert: Joshua Claringbold, Mike Theunissen, Jan Aengenvoort (70. Arlind Gashi), Sven Bauer, Christian Böttcher, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki, Felix Brock, Robin Barth (70. Serkan Külcür), Louis Genego (83. Andre van Well), Simon van Stephoudt (52. Robin Yüksel) - Trainer: Arlind Gashi

1. FC Kleve II: Leon Doll, Jason Olschewski, Simon Berressen, Raven Olschewski, Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Dominik Ljubicic, Piotr Andrzej Lewandowski (90. Oliver Tillmanns), Fabian Cox (90. Fynn Classen), Milan Yilmaz Taylan (83. Banstan A. S. Almohammed), Christian Klunder - Spielertrainer: Christian Klunder

Schiedsrichter: Lukas Mirbach - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dominik Ljubicic (18.), 0:2 Milan Yilmaz Taylan (48.), 0:3 Dominik Ljubicic (64.)

Das sind die nächsten Spieltage

Die Reserve der Alemannia Pfalzdorf bestätigte ihre gute Form und gewann souverän mit 3:0 gegen den SV Nütterden. Bereits nach acht Minuten brachte Joel Maximilian Piskurek die Hausherren in Führung und stellte früh die Weichen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Finn Jakob Kösters auf 2:0, ehe Luca Kanders mit dem dritten Treffer den verdienten Endstand herstellte. Damit bleibt Pfalzdorf II auf einem Nichtabstiegsplatz.

12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Alemannia Pfalzdorf II

So., 02.11.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 02.11.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Walbeck

So., 02.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Uedemer SV

So., 02.11.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Issum

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel

So., 02.11.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Nieukerk



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SV Issum - 1. FC Kleve II

Sa., 08.11.25 17:00 Uhr BV Sturm Wissel - SGE Bedburg-Hau II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Walbeck

So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Sevelen

So., 09.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk

So., 09.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Veert - Siegfried Materborn

