Materborn korrigiert Ausrutscher, Bedburg-Hau II holt wichtigen Punkt

Siegfried Materborn korrigiert den Ausrutscher aus der 4:5-Niederlage gegen den Uedemer SV und gewinnt mühelos mit 4:0 beim abstiegsgefährdeten SV Issum. Die Zweite der SGE Bedburg-Hau holt gegen die Reserve der Alemannia Pfalzdorf einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Außerdem jubelt der Viktoria Winnekendonk am Mittwochabend über ein 6:2 gegen den BV Sturm Wissel und katapultiert sich so an die Fersen des Spitzenreiters Materborn. Das war der 15. Spieltag!
16. Spieltag
Sa., 22.11.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - SV WiDo
Do., 04.12.25 20:00 Uhr Nütterden - SGE B.-Hau II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SV Issum - SV Walbeck
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Aldekerk - Sevelen
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr Pfalzdorf II - 1. FC Kleve II
So., 07.12.25 14:15 Uhr Wissel - Materborn
So., 07.12.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Veert
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vernum - TSV WaWa
17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum