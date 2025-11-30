Materborn korrigiert Ausrutscher, Bedburg-Hau II holt wichtigen Punkt

Siegfried Materborn korrigiert den Ausrutscher aus der 4:5-Niederlage gegen den Uedemer SV und gewinnt mühelos mit 4:0 beim abstiegsgefährdeten SV Issum. Die Zweite der SGE Bedburg-Hau holt gegen die Reserve der Alemannia Pfalzdorf einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Außerdem jubelt der Viktoria Winnekendonk am Mittwochabend über ein 6:2 gegen den BV Sturm Wissel und katapultiert sich so an die Fersen des Spitzenreiters Materborn. Das war der 15. Spieltag!