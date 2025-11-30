 2025-11-28T07:03:18.113Z

Bedburg-Haus Zweite erkämpft sich einen Punkt
Bedburg-Haus Zweite erkämpft sich einen Punkt – Foto: Stefan Klümpen

Materborn korrigiert Ausrutscher, Bedburg-Hau II holt wichtigen Punkt

Kreisliga A, Kleve & Geldern: Nachdem Siegfried Materborn am vergangenen Spieltag seine erste Niederlage kassiert hatte, musste Wiedergutmachung geleistet werden – diese ist auch geglückt.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Siegfried Materborn korrigiert den Ausrutscher aus der 4:5-Niederlage gegen den Uedemer SV und gewinnt mühelos mit 4:0 beim abstiegsgefährdeten SV Issum. Die Zweite der SGE Bedburg-Hau holt gegen die Reserve der Alemannia Pfalzdorf einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Außerdem jubelt der Viktoria Winnekendonk am Mittwochabend über ein 6:2 gegen den BV Sturm Wissel und katapultiert sich so an die Fersen des Spitzenreiters Materborn. Das war der 15. Spieltag!

Das ist der 15. Spieltag:

Heute, 16:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
4
6
+Video

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
2
4
Abpfiff
+Video

Mi., 26.11.2025, 20:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
6
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
1
4
Abpfiff
+Video

Das sind die nächsten Spiele:

16. Spieltag
Sa., 22.11.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - SV WiDo
Do., 04.12.25 20:00 Uhr Nütterden - SGE B.-Hau II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SV Issum - SV Walbeck
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Aldekerk - Sevelen
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr Pfalzdorf II - 1. FC Kleve II
So., 07.12.25 14:15 Uhr Wissel - Materborn
So., 07.12.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Veert
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vernum - TSV WaWa

17. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV WiDo - Pfalzdorf II
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Wissel
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV WaWa - Uedemer SV
So., 01.03.26 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - Aldekerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Nütterden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Materborn - TSV Nieukerk
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Veert - SV Issum
So., 01.03.26 15:30 Uhr Sevelen - Vernum

Linus BienAutor