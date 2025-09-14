Materborn gewinnt Spitzenspiel, auch die Verfolger siegen

Spieltag 5 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Während Alemannia Pfalzdorf II der erste Saisonsieg gelungen ist, fertigt der SV Issum mit dem starken Nils Kabasch den BV Sturm Wissel ab. So lief der Sonntag!

Der SV Veert hielt eine Stunde gut dagegen, dann schlug Alemannia Pfalzdorf II zu: Jannik Lommen traf zum 1:0 (51.). Doppelpacker des Tages: Nils Schotten (71., 79.) entschied die Partie. Veert schwächte sich mit Gelb-Rot gegen Janis Markus Koschitzki (65.), später sah auch Mathis Janßen Gelb-Rot (81.). Pfalzdorf II gelingt damit der erste Sieg, und damit rutscht auch die SGE Bedburg-Hau II an das Ende der Tabelle.

Der SV Issum hat mit einem deutlichen 6:1-Erfolg über den BV Sturm Wissel ein Ausrufezeichen gesetzt. Von Beginn an drückten die Gastgeber aufs Tempo: Nils Kabasch traf bereits in der 13. Minute zur Führung, ehe die Gäste zwar ausgleichen konnten (19.), doch Issum blieb unbeeindruckt. Noch vor der Pause erhöhten erneut Kabasch (32.) und Rojhat Kilic (45.+2). Nach dem Seitenwechsel setzte Issum den Sturmlauf fort: Kilic (55.) und Kabasch mit seinem dritten Treffer (63.) machten früh alles klar, und der Schlusspunkt gehörte Tim Worschischek in der 84. Minute. Wissel konnte den Offensivwirbel der Hausherren nicht stoppen und war defensiv überfordert. Issum präsentierte sich spielfreudig, treffsicher und klettert mit diesem Kantersieg am Aufsteiger vorbei auf Rang elf. Am Sonntag kann der TSV Nieukerk zwar vorbeiziehen, Issum hat den Nichtabstiegsplaz nach diesem Wochenende aber sicher.

So liefen die anderen Spiele

Ein Traumstart und ein später Treffer sicherten dem TSV Wachtendonk-Wankum den Heimsieg über die Reserve der SGE Bedburg-Hau. Schon in der 2. Minute brachte Tommy Leopold die Gastgeber in Führung. Die Gäste fanden zwar besser ins Spiel, doch klare Chancen blieben Mangelware. Nach der Roten Karte für Torhüter Jan Rappers (77.), der nach einem Pressschlag wegen Notbremse vom Platz musste, war die Partie entschieden. Joker Felix Luhr nutzte die Überzahl in der Schlussminute zum 2:0-Endstand.

Der SV Walbeck hat das Duell gegen den SV Nütterden knapp für sich entschieden. Früh brachte Niklas Tebbe die Hausherren nach acht Minuten in Führung. Die Gäste antworteten durch Allan Omoit (23.) und stellten die Partie wieder auf null. Doch die Antwort der Gastgeber folgte prompt: Hubertus Arians traf nach 34 Minuten zum 2:1. Danach kämpften beide Teams intensiv, doch weitere Tore fielen nicht. Walbeck verteidigte den Vorsprung clever und sicherte sich den dritten Saisonsieg.

Der SV Siegfried Materborn erkämpfte sich im Heimspiel einen knappen 1:0-Sieg gegen den FC Aldekerk. Das Tor des Tages erzielte Ibrahima Diogo Barry in der 41. Minute. Die Gäste fanden keine Antwort mehr und verloren das Topspiel, gleichbedeutend war diese Pleite mit der ersten Niederlage der Saison: Materborn bleibt mit fünf Siegen perfekt.

Der SV Viktoria Winnekendonk gewann ein spannendes Duell mit Grün-Weiß Vernum knapp mit 3:2. Schon in der 12. Minute brachte Luis Helisch die Hausherren in Führung. Die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück: Erst glich Justin Regenhardt (30.) aus, ehe Maik Regenhardt (39.) das 1:2 erzielte. Winnekendonk kam jedoch stark aus der Kabine und stellte die Partie durch Patrick Liszewski (52.) sowie erneut Helisch (68.) auf den Kopf.

Das Derby zwischen dem 1. FC Kleve II und dem SV Sevelen endete 1:1. Die Klever Reserve startete besser und ging durch Luca Gertz (18.) in Führung. Sevelen ließ sich davon nicht beeindrucken und kam nach 34 Minuten durch Jan Koppers zum Ausgleich. Die Teams konnten keine weiteren Chancen nutzen, deshalb blieb es beim Remis. Sevelen bleibt also vor Kleve II.

In einer packenden Partie trennten sich der Uedemer SV und der TSV Nieukerk leistungsgerecht 2:2. Schon nach sieben Minuten brachte Till Bienemann die Hausherren in Führung. Niklas Harnischmacher glich vor der Pause für Nieukerk aus (36.). Kurz darauf traf Maik Hemmers zum 2:1 (41.), doch die Gäste gaben nie auf. In der Nachspielzeit schlug erneut Harnischmacher zu (90.+2) und sicherte seinem Team den späten Punkt.

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn



7. Spieltag

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum

So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II

So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden

So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

