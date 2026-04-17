Materborn gewinnt Kleve-Derby, Aldekerk zieht nach, Wissel rettet 2:2

Sieg für Materborn. – Foto: Susanne Schmidt

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Spitzenreiter Siegfried Materborn bleibt auch beim 1. FC Kleve II stabil und verteidigt die Führung, während der FC Aldekerk nachzieht. Im Tabellenkeller verpasst der SV Nütterden einen wichtigen Sieg.

Der Tabellenführer Siegfried Materborn setzte sich beim 1. FC Kleve II mit 2:0 durch und behauptet damit die Spitzenposition. Dennis Thyssen brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Zehn Minuten später musste Kleve einen Rückschlag hinnehmen, als Oliver Tillmanns nach einer Notbremse die Rote Karte sah (32.). In Unterzahl blieb der Gastgeber bis zur Pause im Spiel, ehe Julian Tenhaft in der 72. Minute auf 2:0 erhöhte und die Partie entschied. In der Schlussphase sah zudem Materborns Trainer Sebastian Eul die Rote Karte (90.). Mit nun 61 Punkten hält Materborn den Vorsprung an der Spitze, während Kleve II im gesicherten Mittelfeld verbleibt.

Im unteren Tabellendrittel trennten sich SV Nütterden und BV Sturm Wissel 2:2, wodurch beide Teams nur begrenzt profitieren. Robin Deckers brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung, ehe Florian Hellmuth im zweiten Durchgang ausglich (62.). Alexander Böhmer drehte die Partie zugunsten der Gastgeber (79.), doch nur drei Minuten später stellte Aaron Kreiß den Endstand her (82.). Nütterden kommt damit auf 20 Punkte und bleibt im Tabellenkeller, während Wissel leicht Abstand hält.

Der FC Aldekerk erledigte seine Pflichtaufgabe gegen den SV Issum und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Kevin Rombs traf früh zur Führung (3.), die Oliver Martens nach der Pause ausbaute (61.). Fabian Maximilian Münz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Kurz darauf hatte Rombs per Foulelfmeter die Chance auf einen weiteren Treffer, scheiterte jedoch am Torwart (83.). Aldekerk verbessert sich auf 54 Punkte und hält den Druck auf Materborn hoch, während Issum im Tabellenkeller verbleibt.

Spieltext SV WiDo - TSV WaWa

Spieltext SGE B.-Hau II - SV Walbeck

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf II TSV Nieukerk TSV Nieukerk 15:30 PUSH

Spieltext Pfalzdorf II - TSV Nieukerk

Spieltext Vernum - Uedemer SV

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr SV Sevelen Sevelen SV Veert SV Veert 15:30 PUSH

Spieltext Sevelen - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Di., 21.04.26 20:15 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Winnekendonk

So., 26.04.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - FC Aldekerk

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Nütterden

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Walbeck - 1. FC Kleve II

So., 26.04.26 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Sevelen

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Veert - SGE Bedburg-Hau II

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Issum - Grün-Weiß Vernum



26. Spieltag

Mi., 29.04.26 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - SV Veert

Do., 30.04.26 20:15 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Walbeck

Sa., 02.05.26 17:00 Uhr SV Nütterden - Alemannia Pfalzdorf II

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Aldekerk - TSV Nieukerk

So., 03.05.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 03.05.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - BV Sturm Wissel

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Sevelen - SV Issum

So., 03.05.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Uedemer SV

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