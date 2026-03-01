 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Materborn bleibt souverän, Aldekerk trifft spät, Walbeck jubelt

Kreisliga A Kleve-Geldern: Siegfried Materborn verteidigt Platz eins, FC Aldekerk siegt in letzter Minute, Viktoria Winnekendonk mit 5:0, 1. FC Kleve II dreht Partie, SV Walbeck gewinnt 6:3

von André Nückel · Heute, 20:44 Uhr · 0 Leser
Rückschau auf den Spieltag.
Rückschau auf den Spieltag. – Foto: Susanne Schmidt

In der Kreisliga A Kleve-Geldern setzt sich der Trend an der Spitze nach dem 17. Spieltag fort: Siegfried Materborn bleibt das Maß der Dinge, der FC Aldekerk hält Anschluss. Dahinter überzeugt Viktoria Winnekendonk mit einem Kantersieg, während der 1. FC Kleve II spät jubelt und der SV Walbeck ein Torfestival feiert.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
1
4
Abpfiff
Am Mittwoch absolvierte der Uedemer SV noch 90 Minuten im Kreispokal-Viertelfinale gegen die Sportfreunde Broekhuysen (1:2), 48 Stunden später stand schon das Kreisliga-A-Comeback beim TSV Wachtendonk-Wankum an – und von Müdigkeit gab es keine Spur. Als die Hausherren kurz vor Schluss durch Sören Höffler trafen (86.), war die Partie längst entschieden. Der USV gewann mit 4:1, weil Leon Schuler einen Gala-Abend erwischte. Der Stürmer, der auch gegen Broekhuysen auflief, erzielte einen Dreierpack für den Tabellenvierten.

TSV Wachtendonk-Wankum – Uedemer SV 1:4
TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Sören Höffler, Fynn Woschek, Michael Weinmann, Lars Wachtendonk, Fritz Juffernbruch, Nico Büchele, Luis Rundholz, Finn Marius Beckers, Daniel Geißels, Sean Laabs - Co-Trainer: Simon Eckl - Trainer: Sebastian Tissen
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels, Lukas Broeckmann, Nils Oliver Krey, Lasse Derksen, Levin Terlinden, Philipp Starbatty, Leon Schuler - Spielertrainer: Peter Janßen
Tore: 0:1 Leon Schuler (11.), 0:2 Levin Terlinden (19.), 0:3 Leon Schuler (39.), 0:4 Leon Schuler (80.), 1:4 Sören Höffler (86.)

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
1
Abpfiff

Der FC Aldekerk gewann bei der SGE Bedburg-Hau II mit 1:0 und bleibt Tabellenzweiter. Nachdem Philip Vogel in der ersten Halbzeit mit einem Handelfmeter an Torwart Simon Maximilian Lasee gescheitert war, dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Niklas Petkens den entscheidenden Treffer erzielte (90.+1).

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
2
1
Abpfiff

Der 1. FC Kleve II setzte sich mit 2:1 gegen den SV Nütterden durch. Nach dem Führungstreffer von Fabian Lemm (54.) reagierten die Gastgeber durch Spielertrainer Christian Klunder, der in der 71. Minute ausglich. Als Vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Dominik Ljubicic in der 90.+5 Minute zum Sieg. Mit nun 26 Punkten festigt Kleve Rang sechs, während Nütterden trotz engagierter Leistung ohne Zählbares bleibt.

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
5
0
Abpfiff
+Video

Mit einem deutlichen 5:0 über die Alemannia Pfalzdorf II unterstrich die Viktoria Winnekendonk ihre Ambitionen. Oliver Berns eröffnete den Torreigen, danach trafen Luca Hamaekers (2), Samuel Bröcheler und Luca Janssen. Mit 40 Punkten bleibt die Viktoria dem Tabellenzweiten dicht auf den Fersen.

Heute, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
3
0
Abpfiff

Tabellenführer Siegfried Materborn gewann 3:0 gegen den TSV Nieukerk und baute seine Bilanz auf 46 Punkte aus. Bereits in der vierten Minute traf Lukas Gervens, ehe Jonas Göknur mit einem Doppelpack (26., 63.) für klare Verhältnisse sorgte. Die Elf von Sebastian Eul kontrollierte Ball und Gegner, während Nieukerk nur selten zu strukturierten Offensivaktionen kam. Mit 15 Siegen aus 17 Spielen bleibt Materborn das konstanteste und beste Team der Liga.

Heute, 16:00 Uhr
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
6
3
Abpfiff
+Video

Neun Tore fielen beim 6:3-Erfolg des SV Walbeck gegen den BV Sturm Wissel. Nach frühem Rückstand glich zunächst Henrik Pastoors aus, ehe Walbeck durch Marcel Giesen, Lukas Wistuba und Jonas Gerritzen davon zog. Wissel hatte zwischenzeitlich durch Robin Deckers, Aaron Kreiß und Tim Hüwels vorgelegt, konnte das Tempo der Gastgeber jedoch nicht über 90 Minuten mitgehen. Walbeck verbessert sich damit auf 22 Punkte.

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
SV Issum
SV IssumSV Issum
2
0
Abpfiff
+Video

Der SV Veert setzte sich mit 2:0 gegen den SV Issum durch und feierte vor 220 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg. Christian Jürgens brachte die Gastgeber in Führung, ehe der eingewechselte Skerdilaid Haxhimusa in der 85. Minute erhöhte. Für Issum bleibt es bei 16 Punkten und Rang elf.

Heute, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
2
2
+Video

Zwischen dem SV Sevelen und Grün-Weiß Vernum endete es 2:2. Nach der frühen Führung durch Tim Hegmans drehten Timo Boy und Philipp Langer das Spiel zugunsten der Hausherren. Doch Lutz Schetters erzielte in der 66. Minute den Ausgleich. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und teilen sich nach 17 Spieltagen das Tabellenmittelfeld.

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - 1. FC Kleve II
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Nütterden
So., 08.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Veert
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 08.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Siegfried Materborn
So., 08.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SGE Bedburg-Hau II
So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

