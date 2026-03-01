Materborn bleibt souverän, Aldekerk trifft spät, Walbeck jubelt

Rückschau auf den Spieltag. – Foto: Susanne Schmidt

In der Kreisliga A Kleve-Geldern setzt sich der Trend an der Spitze nach dem 17. Spieltag fort: Siegfried Materborn bleibt das Maß der Dinge, der FC Aldekerk hält Anschluss. Dahinter überzeugt Viktoria Winnekendonk mit einem Kantersieg, während der 1. FC Kleve II spät jubelt und der SV Walbeck ein Torfestival feiert.

Am Mittwoch absolvierte der Uedemer SV noch 90 Minuten im Kreispokal-Viertelfinale gegen die Sportfreunde Broekhuysen (1:2), 48 Stunden später stand schon das Kreisliga-A-Comeback beim TSV Wachtendonk-Wankum an – und von Müdigkeit gab es keine Spur. Als die Hausherren kurz vor Schluss durch Sören Höffler trafen (86.), war die Partie längst entschieden. Der USV gewann mit 4:1, weil Leon Schuler einen Gala-Abend erwischte. Der Stürmer, der auch gegen Broekhuysen auflief, erzielte einen Dreierpack für den Tabellenvierten.

Der FC Aldekerk gewann bei der SGE Bedburg-Hau II mit 1:0 und bleibt Tabellenzweiter. Nachdem Philip Vogel in der ersten Halbzeit mit einem Handelfmeter an Torwart Simon Maximilian Lasee gescheitert war, dauerte es bis in die Nachspielzeit, ehe Niklas Petkens den entscheidenden Treffer erzielte (90.+1).

Der 1. FC Kleve II setzte sich mit 2:1 gegen den SV Nütterden durch. Nach dem Führungstreffer von Fabian Lemm (54.) reagierten die Gastgeber durch Spielertrainer Christian Klunder, der in der 71. Minute ausglich. Als Vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, traf Dominik Ljubicic in der 90.+5 Minute zum Sieg. Mit nun 26 Punkten festigt Kleve Rang sechs, während Nütterden trotz engagierter Leistung ohne Zählbares bleibt.

Mit einem deutlichen 5:0 über die Alemannia Pfalzdorf II unterstrich die Viktoria Winnekendonk ihre Ambitionen. Oliver Berns eröffnete den Torreigen, danach trafen Luca Hamaekers (2), Samuel Bröcheler und Luca Janssen. Mit 40 Punkten bleibt die Viktoria dem Tabellenzweiten dicht auf den Fersen.

Tabellenführer Siegfried Materborn gewann 3:0 gegen den TSV Nieukerk und baute seine Bilanz auf 46 Punkte aus. Bereits in der vierten Minute traf Lukas Gervens, ehe Jonas Göknur mit einem Doppelpack (26., 63.) für klare Verhältnisse sorgte. Die Elf von Sebastian Eul kontrollierte Ball und Gegner, während Nieukerk nur selten zu strukturierten Offensivaktionen kam. Mit 15 Siegen aus 17 Spielen bleibt Materborn das konstanteste und beste Team der Liga.

Neun Tore fielen beim 6:3-Erfolg des SV Walbeck gegen den BV Sturm Wissel. Nach frühem Rückstand glich zunächst Henrik Pastoors aus, ehe Walbeck durch Marcel Giesen, Lukas Wistuba und Jonas Gerritzen davon zog. Wissel hatte zwischenzeitlich durch Robin Deckers, Aaron Kreiß und Tim Hüwels vorgelegt, konnte das Tempo der Gastgeber jedoch nicht über 90 Minuten mitgehen. Walbeck verbessert sich damit auf 22 Punkte.

Der SV Veert setzte sich mit 2:0 gegen den SV Issum durch und feierte vor 220 Zuschauern einen wichtigen Heimsieg. Christian Jürgens brachte die Gastgeber in Führung, ehe der eingewechselte Skerdilaid Haxhimusa in der 85. Minute erhöhte. Für Issum bleibt es bei 16 Punkten und Rang elf.

Zwischen dem SV Sevelen und Grün-Weiß Vernum endete es 2:2. Nach der frühen Führung durch Tim Hegmans drehten Timo Boy und Philipp Langer das Spiel zugunsten der Hausherren. Doch Lutz Schetters erzielte in der 66. Minute den Ausgleich. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe und teilen sich nach 17 Spieltagen das Tabellenmittelfeld.

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - 1. FC Kleve II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 08.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Nütterden

So., 08.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Veert

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 08.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Siegfried Materborn

So., 08.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SGE Bedburg-Hau II

So., 08.03.26 15:30 Uhr SV Issum - Uedemer SV



19. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel

So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk

So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen

So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum

So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II

So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum

