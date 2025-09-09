Materborn bleibt perfekt - das ist die Elf der Woche in Kleve

Kreisliga A Kleve-Geldern, 4. Spieltag: Alemannia Pfalzdorf II und SGE Bedburg-Hau II verlieren wieder. Als einzige Mannschaft bleibt Siegfried Materborn perfekt. Uedemer SV und FC Aldekerk sind ebenfalls noch ungeschlagen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Die Nullnummer im Topspiel kostet dem FC Aldekerk nicht nur erstmals Punkte in dieser Saison, sondern auch die Tabellenführung. Dennoch bleibt der FCA ohne Gegentor, während Viktoria Winnekendonk weiter im Verfoglerfeld verweilt.

Spektakel in Vernum: Der 1. FC Kleve II führte nach Treffern von Raven Olschewski (12., Foulelfmeter) und Ismael Sanogo (24.) bereits 2:0. Doch Grün-Weiß Vernum kämpfte sich zurück: Tim Hegmans (30., 66., FE) und Jannik Szentulat (45.+4) drehten das Spiel. Justin Regenhardt erhöhte auf 4:2 (72.), ehe Fynn Classen kurz vor Schluss (89.) verkürzte. In der Nachspielzeit sah Piotr Andrzej Lewandowski Rot für Kleve II, was einen gebrauchten Abend im negativen Sinne abrundete. Die Oberliga-Reserve könnte am Sonntag in das Mittelfeld abrutschen, wohingegen Vernum auf Platz fünf gesprungen ist. FC Aldekerk – Viktoria Winnekendonk 0:0

FC Aldekerk: Lukas Schickel, Niklas Petkens, Paul Pütz, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Fabian Ampütz, Jimmy Altgen, Alessandro Vaccaro- Notte (81. Robin Ciupka), Nick Hertelt (46. Matthias Diepers), Fabian Maximilian Münz (59. Jan van den Broek), Paul Joel Schramm - Trainer: Marc Kersjes

Viktoria Winnekendonk: Felix Gastens, Jan Roosen (76. White Chuku Anyahiechi), Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, Samuel Bröcheler, Lion Janssen, Patrick Liszewski, Manfred Stammen, Janis Luyven, Sebastian Müller, Luis Helisch (87. Farhad Mohammadi) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Michael Janßen

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 180

Tore: keine Tore Grün-Weiß Vernum – 1. FC Kleve II 4:3

Grün-Weiß Vernum: Dave Statetzny, Andreas Duwe, Felix Claßen, Maik Regenhardt (60. Florian Pankatz), Joshua Ben Fischer, Alexander Sieger, Justin Regenhardt, Daniel Dück, Jannik Szentulat (75. Luca Strompen), Jonah Schmidt (71. Lutz Schetters), Tim Hegmans (88. Lennard Löffler) - Trainer: Sascha Heigl

1. FC Kleve II: Leon Doll, Jason Olschewski, Erik Zillig, Oliver Tillmanns, Raven Olschewski (70. Fabian Cox), Jude Thaddeus Fosi Zoum, Marek van Teffelen, Piotr Andrzej Lewandowski, Milan Yilmaz Taylan, Ismael Sanogo (70. Christian Klunder), Banstan A. S. Almohammed (70. Fynn Classen) - Trainer: Christian Klunder

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Raven Olschewski (12. Foulelfmeter), 0:2 Ismael Sanogo (24.), 1:2 Tim Hegmans (30.), 2:2 Jannik Szentulat (45.+4), 3:2 Tim Hegmans (66. Foulelfmeter), 4:2 Justin Regenhardt (72.), 4:3 Fynn Classen (89.)

Rot: Piotr Andrzej Lewandowski (90./1. FC Kleve II/)

Der Uedemer SV setzte sich deutlich bei BV Sturm Wissel durch. Nach Toren von Tom Ebbing (27.) und Philipp Starbatty (32.) führten die Gäste zur Pause 2:0. Wissel kam durch Lucas Heißing (62., Foulelfmeter) zurück, doch nur vier Minuten später stellte Maik Hemmers auf 3:1 (66.). In der Nachspielzeit erhöhte Hemmers mit seinem zweiten Treffer (90.+1) auf 4:1. Zwei Platzverweise – Robin Deckers (55.) und Torschütze Ebbing (69.) – sorgten zusätzlich für Brisanz, das wird den USV am Ende aber wenig interessiert haben, denn die Truppe von Peter Janßen hat die Tabellenführung übernommen. BV Sturm Wissel – Uedemer SV 1:4

BV Sturm Wissel: Philip Steiner, Noel Kanders (36. Kevin Bolten), Niklas Köhn, Cedric Anton Friedrich Esser, Aaron Kreiß, Dustin Knoor, Kevin Deckers, André Sowa, Robin Deckers, Justin van de Sandt, Lucas Heißing - Trainer: Robin Deckers

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels, Nils Oliver Krey (66. Matthias van Gemmeren), Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (78. Levin Terlinden), Maik Hemmers, Philipp Starbatty (80. Fynn Krause), Leon Schuler (46. Tim Kerkmann) - Trainer: Peter Janßen

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Tom Ebbing (27.), 0:2 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Lucas Heißing (62. Foulelfmeter), 1:3 Maik Hemmers (66.), 1:4 Maik Hemmers (90.+1)

Gelb-Rot: Robin Deckers (55./BV Sturm Wissel/)

Gelb-Rot: Tom Ebbing (69./Uedemer SV/Foulspiel)

Der SV Nütterden blieb gegen Siegfried Materborn ohne Punkte. Hannes Michajlezko brachte die Gäste in Führung (34.), Lukas Gervens erhöhte per Elfmeter (73.). In der 87. Minute bot sich den Gastgebern die Chance zum Anschluss, doch Jannis Dercks scheiterte vom Punkt an Torwart Tim Schwarz. Materborn siegte am Ende mit 2:0. SV Nütterden – Siegfried Materborn 0:2

SV Nütterden: Daniel Vervoorst, Finn Kramps, Alexander Reinders, Julian Hensler Garcia, Jonas Böhmer, Frederik Janssen, Sedat Sacan, Len Arns, Florian Hellmuth (46. Lasse Kramps), Martin Thyssen (75. Jannis Dercks), Omuwire Henry Arighwrode (46. Jan Johannes) - Trainer: Joachim Böhmer - Trainer: Dirk Arns

Siegfried Materborn: Tim Schwarz, Dennis Thyssen, Lars Buunk, Falko Hammer, Hannes Michajlezko (89. Robert Salma), Kian Marc Lachmann, Julian Tenhaft (63. Henning Klösters), Jonathan Klingbeil, Nils Rütjes, Lukas Gervens (79. Sebastian Eul), Ibrahima Diogo Barry - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Schiedsrichter: Thomas Voetmann (Kleve) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Hannes Michajlezko (34.), 0:2 Lukas Gervens (73. Foulelfmeter)

Besondere Vorkommnisse: Jannis Dercks (SV Nütterden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (87.).

Der SV Walbeck legte in Pfalzdorf los wie die Feuerwehr und führte nach 15 Minuten 2:0. Zwar verkürzte Lennart Helm für die Reserve der Alemannia Pfalzdorf (25.), doch noch vor der Pause stellten die Gäste den alten Abstand wieder her (38.). Danach kontrollierte Walbeck die Partie und brachte den 3:1-Erfolg über die Zeit. Alemannia Pfalzdorf II – SV Walbeck 1:3

Alemannia Pfalzdorf II: Cedric Kamps, Jonathan Helm, Lukas Völpert, Nils Schotten, Mathis Janßen, Moritz Geerissen, Niklas Hoffmann, Noel Köppe, Lennart Helm, Tim Janssen, Joel Maximilian Piskurek - Trainer: Christian Offermanns

SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Christian Hönning, Niklas Tebbe, Luca Matz Wienhofen, Joel Zweigle, Jens Willemsen, Lukas Wistuba, Manuel Waerder, Robin Dietz, Marcel Giesen - Trainer: Carlos Hurtado Martinez

Schiedsrichter: Stefan Ulber (Rheinberg)

Tore: 0:1 (10.), 0:2 (15.), 1:2 Lennart Helm (25.), 1:3 (38.)

Der TSV Nieukerk drehte nach Rückstand das Heimspiel gegen den SV Veert. Zunächst traf Felix Brock zur Gästeführung (39.), doch direkt nach der Pause glich Mirco van Bergen aus (48.). Innerhalb von zehn Minuten entschied Felix Brusius die Partie mit einem Doppelpack (52., 58.). Nieukerk überzeugte mit effektivem Beginn der zweiten Hälfte.

TSV Nieukerk – SV Veert 3:1

TSV Nieukerk: Ben Onkels, Stefan Onkels, Lukas Rennemann, Felix Brusius, Maurice Zobel, Niklas Harnischmacher, Junior Willems, Max Brusius, Nic van Koeverden, Mirco van Bergen, Ebrahim Sarshar - Trainer: Lars Allofs

SV Veert: Joshua Claringbold, Jan Aengenvoort, Christian Böttcher, Holger Jansen, Daniel Kempkens, Janis Markus Koschitzki, Felix Brock, David Paul Böhm, Christian Jürgens, Louis Genego, Simon van Stephoudt - Trainer: Arlind Gashi

Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider

Tore: 0:1 Felix Brock (39.), 1:1 Mirco van Bergen (48.), 2:1 Felix Brusius (52.), 3:1 Felix Brusius (58.)

Der TSV Wachtendonk-Wankum setzte sich beim SV Issum spät klar durch. Maximilian Wisniewski eröffnete in der 31. Minute, ehe die Entscheidung spät fiel: Leonard Meyendriesch erhöhte (86.), bevor Wisniewski mit seinem zweiten Treffer (89.) den Schlusspunkt setzte. Issum hielt lange dagegen, wurde in den Schlussminuten aber überrannt. SV Issum – TSV Wachtendonk-Wankum 0:3

SV Issum: Luca Becker, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Rojhat Kilic, Tim Michels, Martin Hirsch Weiser, Luis Rothardt, Tim Bessler, Tim Worschischek, Ben Bongartz, Luca Rothardt - Trainer: Thorsten Fronhoffs

TSV Wachtendonk-Wankum: Philipp Hollenbenders, Fynn Woschek, Marvin Kehrbusch, Carsten Mehnert, Fritz Juffernbruch, Nico Schottes, Nico Büchele, Tommy Leopold, Finn Marius Beckers, Daniel Geißels, Maximilian Wisniewski - Trainer: Sebastian Tissen

Schiedsrichter: Dietmar Bordin (Geldern)

Tore: 0:1 Maximilian Wisniewski (31.), 0:2 Leonard Meyendriesch (86.), 0:3 Maximilian Wisniewski (89.)

Ein deutlicher Sieg für den SV Sevelen gegen die Reserve der SGE Bedburg-Hau. Schon nach 39 Minuten stand es 4:0: Philipp Langer mit einem Doppelpack (9., 20.), Lucas Claus (29.) und Marian-Luca Schmidt (39.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach der Pause setzte Joker Timo Boy (60.) den Schlusspunkt zum 5:0. Bedburg-Hau II war chancenlos.

SV Sevelen – SGE Bedburg-Hau II 5:0

SV Sevelen: Matthias Deckers, Andreas Terhoeven, Yannick Nellen, Lucas Claus, Dustin Lingen, Max Ruhnau (61. Lars Adams), Adriano Fröse, Christian Kilders (46. Markus Esters), Marian-Luca Schmidt, Philipp Langer, Lukas Garic (46. Timo Boy) - Trainer: Fabian-Andreas Maas - Trainer: Sascha Katzke - Trainer: Heiko Kuhlmann

SGE Bedburg-Hau II: Simon Maximilian Lasee, Martin Lindau, Tim Ingenhaag (46. Leon van Bentum), Domenic Drews (46. Moritz Stockfleit), Dennis Schouten (59. Jonathan Giesen), Jan Elsmann, Ansgar Nießen, Kevin Schouten (46. Justus van Haaren), Marvin-Noah Wilkes, Carsten Vehreschild, Arne Michael Schmatz (75. Sven Bröcheler) - Trainer: Patrick Linden

Schiedsrichter: Daniel Nowotnick (Sonsbeck)

Tore: 1:0 Philipp Langer (9.), 2:0 Philipp Langer (20.), 3:0 Lucas Claus (29.), 4:0 Marian-Luca Schmidt (39.), 5:0 Timo Boy (60.)

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Veert - Alemannia Pfalzdorf II

Sa., 13.09.25 17:00 Uhr SV Issum - BV Sturm Wissel

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SGE Bedburg-Hau II

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 14.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Grün-Weiß Vernum

So., 14.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Nieukerk

So., 14.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - FC Aldekerk

So., 14.09.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Sevelen



6. Spieltag

Mi., 17.09.25 20:00 Uhr Uedemer SV - Alemannia Pfalzdorf II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Nütterden - SV Veert

So., 21.09.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 21.09.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn

