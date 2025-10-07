Matej Rados: Spielfreude, Teamgeist und Torgefahr

Matej Rados von den Sportfreunden Donnstetten ist der FuPa-Spieler der Woche in Württemberg – für ihn ist es eine Überraschung, die er seinem Teamgeist und seiner Leidenschaft für den Fußball zuschreibt. Ihm gelangen beim 14:0-Heimsieg gegen den FC Lichtenstein II gleich vier Treffer und drei Vorlagen.

Als Matej Rados die Nachricht erhielt, dass er zum FuPa-Spieler der Woche gewählt wurde, war er überwältigt. „Ehrlich gesagt, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet, aber als ich die Nachricht sah, war ich sehr glücklich“, sagt der 22-Jährige. Für den Offensivspieler der Sportfreunde Donnstetten ist die Ehrung nicht nur ein persönliches Highlight, sondern auch eine Bestätigung für die harte Arbeit, die er und seine Mannschaft seit Wochen leisten.

Ein Tag, an dem alles zusammenpasste

Beim 14:0-Heimsieg gegen den FC Lichtenstein II erlebte Rados ein Spiel, das er so schnell nicht vergessen wird. Mit vier Treffern und drei Vorlagen war er der überragende Akteur auf dem Platz. Für ihn war es jedoch mehr als nur eine individuelle Leistung: „Es war gut, dass die ganze Mannschaft spiel- und torhungrig war. Alle waren sehr aufgeregt, als wir zum Aufwärmen rausgingen; man konnte ihre Energie und Entschlossenheit sehen.“ Diese Stimmung übertrug sich auf den gesamten Spielverlauf und führte zu einem historischen Ergebnis.

Besondere Vorliebe für Standards und Distanzschüsse

Rados hat eine klare Vorstellung davon, wie er gerne trifft. „Am liebsten treffe ich mit Freistößen, wie dem, den ich in diesem Spiel verwandelt habe, oder mit Distanzschüssen“, erklärt er. Der Offensivspieler liebt es, mit Präzision und Kraft aus der zweiten Reihe für Gefahr zu sorgen – ein Element, das ihn für seine Mannschaft so wertvoll macht.

Ein Verein, der wie eine Familie ist

Die Sportfreunde Donnstetten sind für Rados weit mehr als nur ein Fußballverein. „Ich freue mich, dass die ganze Mannschaft super ist und wir in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten. Natürlich helfen der Trainer und die anderen Vereinsmitglieder“, betont er. Diese enge Verbundenheit spiegelt sich nicht nur in den Leistungen auf dem Platz wider, sondern prägt auch den Alltag rund um den Verein.

Ein Team ohne Stars – aber mit großem Zusammenhalt

Gefragt nach einem Lieblingsspieler in der Mannschaft, winkt Rados ab. „Ich habe keinen Lieblingsspieler in der Mannschaft; wir sind alle ein Team und müssen zusammenhalten.“ Für ihn ist klar: Der Erfolg kann nur dann kommen, wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen und keiner über dem Team steht.

Flexibel in der Offensive

Auf dem Spielfeld fühlt sich Rados vor allem auf zwei Positionen wohl. „Ich spiele gerne auf dem linken Flügel, damit ich mit dem rechten Fuß schießen kann, und ich spiele gerne als Nummer 10.“ Beide Rollen erlauben es ihm, seine Offensivqualitäten voll auszuspielen – sei es mit direkter Torgefahr oder als Vorlagengeber.

Das große Ziel: Aufstieg in die nächste Liga

Die Sportfreunde Donnstetten stehen aktuell auf dem ersten Tabellenplatz der Kreisliga B1 Alb. Für Rados und seine Mitspieler ist die Marschroute klar: „Meine Ziele sind, so weiterzumachen, das zu tun, was ich bisher getan habe, zu gewinnen, die Liga zu gewinnen und in die höhere Liga aufzusteigen.“ Der Traum vom Aufstieg ist greifbar – und Rados will seinen Teil dazu beitragen.

Langfristig dem Fußball treu bleiben

Rados lebt den Fußball seit seiner Kindheit. „Meine Ziele sind, so lange wie möglich im Fußball zu bleiben. Ich trainiere seit 19 Jahren und bin sehr froh, dass ich mich für Fußball entschieden habe.“ Trotz seines jungen Alters blickt er bereits auf eine lange Fußballgeschichte zurück – und will diese noch viele Jahre fortschreiben.

Ausgleich im Alltag: Fitness, Freunde und Videospiele

Neben dem Fußball findet Rados seinen Ausgleich vor allem im Sport und in der Gemeinschaft. „Zu meinen Hobbys gehören ins Fitnessstudio gehen, Zeit mit Freunden verbringen und Videospiele spielen.“ Diese Aktivitäten geben ihm die nötige Balance, um mit voller Energie auf dem Platz stehen zu können.

Beruf und Fußball unter einen Hut bringen

Abseits des Sports ist Rados beruflich als Elektriker tätig. Die Doppelbelastung aus Beruf und Fußball ist für ihn manchmal herausfordernd, doch er nimmt sie mit großem Engagement an.

Ein Spieler, der vor allem das Team in den Mittelpunkt stellt

Die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche ist für Matej Rados ein Ansporn, seinen Weg weiterzugehen. Seine Tore, seine Vorlagen und seine Leidenschaft sind beeindruckend – doch noch beeindruckender ist seine Haltung. Für ihn steht das Team immer über allem. „Wir müssen zusammenhalten“, wiederholt er. Genau dieser Geist macht ihn und die Sportfreunde Donnstetten so stark.