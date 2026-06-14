Matej Babic wechselt zurück zur SpVgg. Gundelfingen/Wildtal Die Presseabteilung des Vereins im Gespräch mit dem starken Innenverteidiger von PM SpVgg. Gundelfingen/Wildtal · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser

Matej Babic (rechts) wird zur kommenden Saison die Mannschaft der SpVgg. Gundelfingen/Wildtal verstärken. Uwe Saier (links) von der Sportlichen Leitung des Vereins freut sich über die Rückkehr des 25-Jährigen. – Foto: Verein

Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal hat sich für die kommende Saison der Dienste von Matej Babic versichert. Der gelernte Innenverteidiger wurde einst in der Jugend des Freiburger FC ausgebildet und spielte danach bereits für "GuWi" in der Bezirksliga. Weitere Stationen waren der FC Emmendingen und der FC Denzlingen. In der abgelaufenen Saison schnürte er wieder für den FFC die Kickschuhe. Die Presseabteilung der Spielvereinigung führte ein Interview mit dem 25-Jährigen.

Willkommen zurück bei "GuWi", Matej! Wie kam es zu deiner Rückkehr vom Freiburger FC nach Gundelfingen/Wildtal? Ich wohne seit Kurzem in Gundelfingen und habe die Zeit bei "GuWi" immer in guter Erinnerung behalten. Außerdem treffe ich immer wieder ehemalige Mitspieler, mit denen ich schon früher zusammengespielt habe. Deshalb hat sich die Rückkehr für mich einfach richtig angefühlt.

Du kennst den Verein bereits aus deiner früheren Zeit. Wie waren deine ersten Eindrücke nach deiner Rückkehr? Die Mannschaft und das Umfeld haben mich super aufgenommen. Einige Gesichter kenne ich noch von früher, und sowohl die Jungs als auch ich haben uns über das Wiedersehen gefreut.