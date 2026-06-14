Matej Babic wechselt zurück zur SpVgg. Gundelfingen/Wildtal

Die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal hat sich für die kommende Saison der Dienste von Matej Babic versichert. Der gelernte Innenverteidiger wurde einst in der Jugend des Freiburger FC ausgebildet und spielte danach bereits für "GuWi" in der Bezirksliga. Weitere Stationen waren der FC Emmendingen und der FC Denzlingen. In der abgelaufenen Saison schnürte er wieder für den FFC die Kickschuhe. Die Presseabteilung der Spielvereinigung führte ein Interview mit dem 25-Jährigen.
Willkommen zurück bei "GuWi", Matej! Wie kam es zu deiner Rückkehr vom Freiburger FC nach Gundelfingen/Wildtal?
Ich wohne seit Kurzem in Gundelfingen und habe die Zeit bei "GuWi" immer in guter Erinnerung behalten. Außerdem treffe ich immer wieder ehemalige Mitspieler, mit denen ich schon früher zusammengespielt habe. Deshalb hat sich die Rückkehr für mich einfach richtig angefühlt.
Du kennst den Verein bereits aus deiner früheren Zeit. Wie waren deine ersten Eindrücke nach deiner Rückkehr?
Die Mannschaft und das Umfeld haben mich super aufgenommen. Einige Gesichter kenne ich noch von früher, und sowohl die Jungs als auch ich haben uns über das Wiedersehen gefreut.
Für die Fans, die dich vielleicht noch nicht kennen: Wie würdest du dich als Spieler beschreiben?
Ich bin ein zweikampfstarker Innenverteidiger, der gerne Verantwortung übernimmt und versucht, der Mannschaft Stabilität zu geben. Bei Bedarf kann ich auch auf der Sechs spielen und dort meine Qualitäten einbringen.
Was hat den Ausschlag gegeben, wieder das "GuWi"-Trikot zu tragen?
Neben dem Wohnortwechsel war es vor allem das vertraute Umfeld. Der Verein, die Menschen und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit haben die Entscheidung leicht gemacht.
Welche Ziele hast du dir für die kommende Saison gesetzt?
Mein Ziel ist es, eine erfolgreiche Saison zu spielen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen und gemeinsam viele schöne Momente und Erfolge zu erleben.
Zum Abschluss: Hast du noch eine Nachricht an die "GuWi"-Fans?
Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich werde alles geben, um meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen, und hoffe, dass wir gemeinsam viele schöne Spiele und Siege feiern können.