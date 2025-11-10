Matchwinner Wenzel! Göttingen 05 siegt souverän gegen Lengede

Die Gastgeber starteten dominant in die Partie, auch wenn es ein paar Minuten dauerte, bis die ersten Chancen zustande kamen. „Es hat ein paar Minuten gedauert, bis wir zu unseren ersten Torchancen kamen. Ansonsten war die erste Halbzeit ein Spiel auf ein Tor,“ erklärte Trainer Jozo Brinkwerth nach dem Spiel. Schon in der Anfangsphase drückte 05 den Gegner tief in dessen Hälfte – ein Treffer wurde zunächst nach einer Ecke aberkannt.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Ali Ismail (20.), Harut Hayreptyan (23.) und Jannis Wenzel (26.) sorgten mit drei Treffern innerhalb von nur sechs Minuten für klare Verhältnisse. „Im Grunde genommen war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Tor fällt. So hat man jedenfalls das Gefühl gehabt, wobei man ja immer aufpassen muss, dass man keinen Konter kriegt – denn darauf hat sich Lengede verlegt,“ so Brinkwerth.

Doch kurz vor der Pause kam Lengede wie aus dem Nichts zum Anschluss. Jona Peters (37.) nutzte eine Unachtsamkeit in der 05-Abwehr und schob zum 3:1 ein. „Etwas ärgerlich, da Lengede eigentlich zur Halbzeit mit dem 3:0 noch gut bedient war. Aber sie haben sich aufopferungsvoll gezeigt, nicht wie eine Mannschaft, die sich schon mit dem Abstieg abgefunden hat – das muss man auch deutlich sagen,“ lobte Brinkwerth den Gegner.

Nach der Pause machten die Hausherren schnell alles klar. Wenzel (53., 68.) erhöhte mit zwei weiteren Treffern auf 5:1 und schnürte damit seinen Dreierpack. Lengede kam in der Schlussphase durch Sezgin Cikar (85.)noch einmal zum 5:2-Endstand.

„In der zweiten Halbzeit fiel das 4:1, und da war eigentlich allen klar, dass nicht mehr viel passiert. Wir hätten mit Sicherheit noch das eine oder andere Tor machen müssen – vor allem Ali Ismail hatte zwei, drei riesige Chancen. Aber man soll ja nicht zu viel meckern, wenn man 5:2 gewinnt,“ resümierte Brinkwerth zufrieden.

Nach dem verdienten Erfolg richtet sich der Blick der Göttinger bereits auf die nächste Aufgabe: „Jetzt wollen wir versuchen, uns gut vorzubereiten, um in Kästorf was mitzunehmen,“ so der 05-Trainer abschließend. Dort kommt es dann zum Duell zweier sehr formstarker Teams. Kästorf gewann vier Spiele in Serie, während 05 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen holte. Lengede hingegen kassierte die fünfte Niederlage in Serie und bleibt auswärts punktlos. Am kommenden Sonntag empfängt der Vorletzte dann den MTV Gifhorn, der eine absolute Siegesserie innehält.