René Guder bescherte dem SC Weiche Flensburg drei Zähler im Topspiel. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Matchwinner René Guder: Erste Lübeck-Pleite in Flensburg 15. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: Rehden schießt Havelse tief in den Keller +++ Sa.: Werder II siegt im Stadtderby +++ So.: Jeddeloh bleibt weiter Verfolger Nummer 1

Es ist wohl das Ergebnis des Spieltags: Der SC Weiche Flensburg schlägt den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer VfB Lübeck mit 1:0 und siegt nach der Trainerentlassung von Thomas Seeliger zum zweiten Mal in Folge. Mit einem Lübeck-Erfolg wäre wohl bereits nach 15 Spieltagen eine mögliche kleine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft und dem diesjährigen direkten Aufstieg in die 3. Liga gefallen, doch Torschütze René Guder lässt die Flensburger nun im noch langen Saisonverlauf weiter hoffen und bricht damit die Monster-Serie von 12 Siegen ohne Niederlage der Pfeiffer-Elf...

Freitag Nach dem 0:4 beim VfB Lübeck am vergangenen Wochenende durfte der BSV Schwarz-Weiß Rehden wieder einen 3:1-Heimerfolg bejubeln. Alessio Arambasic (39.) brachte die Hausherren noch in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Besfort Kolgeci kurz nach der Pause (53.) für den Drittliga-Absteiger ausglich. Doch statt der Wende in diesem Spiel legten Kevin Coleman (56.) und Shamsu Mansaray (76.) auf Seiten des BSV mit ihren Toren zum 2:1 und 3:1 nach und sorgten damit für den 3:1-Endstand.

Samstag Neben dem ganz wichtigen Achtungserfolg des SC Weiche Flensburg ließen auch der SV Werder Bremen II und der FC Eintracht Norderstedt aufhorchen. Während die Werder-Bundesliga-Vertretung den Bremer SV im Stadtduell mit 3:0 nach Hause schickte, erzielte Yannik Nuxoll den goldenen 1:0-Siegtreffer zugunsten der Norderstedter. Damit hängen der Bremer SV und der SV Atlas Delmenhorst weiter tief im Abstiegskampf fest, während die beiden Kontrahenten spätestens mit diesem Erfolg den Blick in der Tabelle eher nach oben richten dürfen.