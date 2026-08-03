Matchwinner Pfeiffer trifft dreimal: Unterhaching II dreht die Partie Landesliga Südost von Nico Bauer · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Unterhaching II besiegte Moosinning in der Landesliga Südost. – Foto: Markus Nebl

Die SpVgg Unterhaching II schlägt den FC Moosinning mit 4:2. Cornelius Pfeiffer trifft dreimal und bereitet das vierte Tor vor.

Nach zwei Niederlagen ohne eigenes Tor ist die SpVgg Unterhaching II nun auch in der Landesliga angekommen. Zum Abschluss der Englischen Auftaktwoche gab es die ersten Tore und einen am Ende verdienten 4:2 (2:1)-Sieg gegen den FC Moosinning. Im Sportpark Neuried erwischte der Aufsteiger aus dem Landkreis Erding den besseren Start mit dem schnellen Tor von Fabian Ulitzka (7.). Dieser Treffer war aus Sicht des Hachinger Trainers Jan zur Nieden ziemlich unnötig. Die Freude der Gäste währte aber nur zehn Minuten lang. Dann meldeten sich die Hachinger, die mit der rekordverdächtigen Ersatzbank von acht Spielern angetreten waren, schnell zurück. Binnen vier Minuten drehten Cornelius Pfeiffer (17.) und Samuel Weiß (21.) den Rückstand. Nach dem Doppelschlag kam die Trinkpause und dann reichte es den Gastgebern, die Partie zu kontrollieren.

„Wir haben Bock auf Landesliga“ Cornelius Pfeiffer, der in der vergangenen Saison schon bei der Ersten Mannschaft in der Regionalliga zehnmal traf, wurde mit drei Toren gegen Moosinning zum Matchwinner. In der zweiten Halbzeit sorgte er mit seinen weiteren Treffern (51., 64.) für den 4:1-Vorsprung. Der in der Regionalliga bislang nur zweimal eingewechselte Cornelius Pfeiffer bekam vom Trainer ein Sonderlob: „Wenn du drei Tore schießt und das vierte vorbereitest, dann bist du Mann des Tages.“ Er nutzte die Gelegenheit, sich für größere Rollen in der Regionalliga anzubieten. Moosinning konnte nur noch verkürzen durch Mert Güzelarslan. Dieses 4:2 war ein Geschenk der Hachinger, die dann aber den Sieg sicher und ohne Gefahr nach Hause gespielt haben. Moosinning hatte keine wirklich große Chance, um noch einmal ins Spiel zu kommen.