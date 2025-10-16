Matchwinner Krajac schießt Sonsbeck ins Viertelfinale

Mit der Führung im Rücken machte der SVS weiter Druck und hätte vor der Pause mindestens das zweite Tor nachlegen müssen. Güngör verpasste eine scharfe Hereingabe von Pokora (15.), ein Flachschuss von Luca Janßen verfehlte das Tor um Haaresbreite (23.), Sebastian Leurs versuchte es mit der Picke (25.), und Pokora schoss knapp daneben (30.). Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe der Gegner zum ersten Mal vors Sonsbecker Tor kam. Dabei konnte sich Keeper Kenan Mehmedovic direkt beweisen.

Erst war der Schlussmann bei einem Distanzschuss von Sebastian Wilms zur Stelle. In der 40. Minute glänzte der SVS-Keeper bei einer Großchance von Nils Friebe. Mit dem Halbzeitpfiff passierte es doch noch: Nach einem Freistoß von Wilms schaltete Glayne Wago am schnellsten und drückte den Ball am zweiten Pfosten zum 1:1 (45.+1.) über die Linie.