Matchwinner Krajac schießt Sonsbeck ins Viertelfinale

Mit guter Laune traten die Fußballer des SV Sonsbeck am Mittwochabend die Rückreise aus dem Rhein-Kreis Neuss an. Der Oberligist setzte sich im Achtelfinale des Niederrheinpokals beim Meisterschaftskonkurrenten VfL Jüchen-Garzweiler mit 2:1 (1:1) durch. Matchwinner war Linus Krajac, der beide Tore für die Rot-Weißen erzielte. Es gab aber auch Wermutstropfen: Die Verletzungen des Sturmduos Niklas Binn und Klaus Keisers.
In einer munteren wie intensiven Anfangsphase hatte der SVS die besseren Möglichkeiten auf seiner Seite. Mit der ersten Chance erzielten die Gäste das 1:0 (9.). Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum schaltete Sonsbeck schnell um. Philip Pokora setzte sich mit einem Übersteiger sehenswert auf der linken Außenbahn durch und bediente Krajac, der den Ball in einer Drehung im VfL-Netz versenkte. Nur zwei Minuten später war der Arbeitstag für Binn beendet. Wie schon am vergangenen Freitag in Ratingen musste der Stürmer mit Beschwerden im Oberschenkel frühzeitig vom Platz. Für ihn kam Semih Güngör. In der 36. Minute zwickte es dann auch bei Keisers im Oberschenkel. Ihn ersetzte Marco De Stefano.
Mit der Führung im Rücken machte der SVS weiter Druck und hätte vor der Pause mindestens das zweite Tor nachlegen müssen. Güngör verpasste eine scharfe Hereingabe von Pokora (15.), ein Flachschuss von Luca Janßen verfehlte das Tor um Haaresbreite (23.), Sebastian Leurs versuchte es mit der Picke (25.), und Pokora schoss knapp daneben (30.). Es dauerte bis zur 33. Minute, ehe der Gegner zum ersten Mal vors Sonsbecker Tor kam. Dabei konnte sich Keeper Kenan Mehmedovic direkt beweisen.
Erst war der Schlussmann bei einem Distanzschuss von Sebastian Wilms zur Stelle. In der 40. Minute glänzte der SVS-Keeper bei einer Großchance von Nils Friebe. Mit dem Halbzeitpfiff passierte es doch noch: Nach einem Freistoß von Wilms schaltete Glayne Wago am schnellsten und drückte den Ball am zweiten Pfosten zum 1:1 (45.+1.) über die Linie.
„Wir hatten die Partie voll unter Kontrolle und haben uns trotz der guten Chancen nicht mit weiteren Toren belohnt. Zum Ende der ersten Halbzeit bekamen wir überhaupt keinen Zugriff mehr und haben um den Ausgleich gebettelt“, meinte Trainer Heinrich Losing, der aber zufrieden mit dem Auftritt im zweiten Abschnitt war. „Die Jungs haben Charakter bewiesen, alles reingeworfen und leidenschaftlich verteidigt.“
In der 66. Minute hätte Sonsbeck den Deckel drauf machen können, aber nach einem Konter in einer Drei-gegen-eins-Situation vergab Pokora. In einer spannenden Schlussphase sorgte Krajac für den umjubelten Siegtreffer. Nach einem starken Pass von Jannis Pütz umkurvte der Matchwinner Maurice Bender im VfB-Tor und traf zum 2:1 (82.). Die Hausherren warfen danach alles nach vorne und Mehmedovic bewahrte die Rot-Weißen vor der Verlängerung, indem er in der 85. Minute eine Möglichkeit von Wago noch von der Torlinie kratzte.
„Wir mussten hier eine Topleistung abrufen. Das ist ein starker Aufsteiger mit einer enormen Qualität. Wir freuen uns auf die nächste Runde und nehmen es, wie‘s kommt“, sagte Losing noch. Die Rot-Weißen dürfen auf ein Duell im Viertelfinale gegen den MSV Duisburg hoffen, da sich der Drittliga-Tabellenführer mit 3:1 beim KFC Uerdingen durchsetzte.
Es spielten: Mehmedovic; Meier, P. Elspaß, Martens, Leurs, Krajac (90. Somodi), Pütz, Pokora (92. Berisic), Janßen (78. Sahintürk), Binn (11. Güngör), Keisers (36. De Stefano).